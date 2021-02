Chi ama gli animali sa quanto è difficile stargli lontano. La situazione diventa ancora più complicata se insorgono allergie, spesso riconducibili al pelo degli animali. Esistono degli studi che affermano che a scatenarle sia il mix di pelo, saliva e altri allergeni.

In genere, l’allergia ai cani ha delle manifestazioni meno forti rispetto a quella felina. Ciò dipende dagli allergeni che ciascun cane ha sul pelo. L’allergia, quindi, può variare d’intensità in base al soggetto. I principali allergeni del cane sono chiamati Can f1e e Can f2.

Sebbene non esistano veramente cani anallergici, uno studio condotto dall’American College of Allergy, sostiene che alcune razze lo sono meno. In realtà provocherebbero reazioni più deboli e inconsistenti sulla persona allergica. Alla lista prendono parte molte razze. Tra queste, la Redazione di PdB ne ha scelte alcune. Ecco allora i 3 cani speciali per chi desidera un compagno per la vita ma soffre di allergia.

Il pelo riccio

È stato notato che i cani a pelo riccio perdono poco pelo. Ciò significa meno peli in giro e meno possibilità di reazioni allergiche. È bene dire anche che questa teoria non è definitivamente stata provata.

Esistono però delle razze considerate ipoallergeniche. Addirittura esistono cani che non perdono mai il pelo. Ecco tre razze molto speciali e poco conosciute. Una di esse vanta di essere stata la razza di appartenenza del cane dell’ex presidente americano, Obama.

Il Cao de Agua português è chiaramente portoghese. Questo cane veniva utilizzato come aiuto per pescatori e marinai. Impegnati nelle loro mansioni nell’Oceano Atlantico, i pescatori erano aiutati dai Cao de agua nel riporto, per legittima difesa e altre attività. Questo cane ha come caratteristica la grande agilità e la forza muscolare. Il carattere è allegro e fedele. Non perde praticamente mai il pelo.

I 3 cani speciali per chi desidera un compagno per la vita ma soffre di allergia

Le altre due razze selezionate sono poco conosciute nel nostro paese. La prima appartiene alla famiglia dei Terrier. Prende il nome di Kerry Blue Terrier per il particolare colore del suo manto. Infatti, questo è di un grigio perla con delle sfumature che appaiono blu.

Il Kerry non perde il pelo ed è considerato ipoallergenico. È di taglia grande e ha un carattere forte che deve essere disciplinato. Per il resto è un cane di grande compagnia, e adatto alle famiglie con bambini.

Per finire, l’ultimo dei 3 cani speciali per chi desidera un compagno per la vita ma soffre di allergia. Questo è un cane perfetto per chi vive in appartamento e vuole una taglia contenuta. Il Bichon a pois frisè è piccolo ma ha una vivacità immensa. Amante dell’acqua, è allegro, pacifico e non richiede particolari cure. Il suo pelo, anch’esso corto e di un bianco candido, vuole poca manutenzione e una spazzolata lo rende sublime.