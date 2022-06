Dopo il forte ribasso dei prezzi dei mercati azionari e obbligazionari, molti titoli adesso sono a prezzi da saldo. In particolare, i titoli di Stato italiani, con il crollo dei prezzi hanno raggiunto dei rendimenti inimmaginabili solo qualche settimana fa. Molti di questi adesso hanno una caratteristica molto interessante. Scopriamo qual è.

L’impennata dell’inflazione a livello mondiale e la guerra tra Russia e Ucraina hanno penalizzato fortemente i mercati finanziari. Negli ultimi mesi sono scesi i prezzi di tutte le Borse azionarie. Ma il calo finanziario non ha risparmiato neanche i titoli obbligazionari, compresi i nostri titoli di Stato. Nelle ultime settimane le vendite sui nostri bond governativi a tasso fisso si sono moltiplicate. Il rischio di una nuova impennata dello spread tra i rendimenti dei titoli di Stato delle varie economie UE, ha spinto la BCE ad intervenire. Nella riunione straordinaria di mercoledì 17 giugno la Banca centrale europea ha messo in campo un nuovo scudo anti spread.

Questa misura potrebbe fermare la speculazione al ribasso sui nostri BTP e riportare gli acquisti. Quindi, nelle prossime settimane si potrebbe assistere ad una fase rialzista dei prezzi dei titoli di Stato. Molti di questi in questo preciso periodo storico hanno una caratteristica molto particolare, sono quotati sotto la pari. Un numero di oltre 100 Buoni del Tesoro poliennali quotati sulla Borsa di Milano, hanno un prezzo inferiore a 100 centesimi.

I 3 BTP da acquistare oggi per cogliere un’occasione di guadagno a basso rischio sfruttando lo scudo anti spread

Acquistare un BTP sotto la pari significa avere la certezza di un guadagno in conto capitale alla scadenza, oltre all’incasso delle cedole. Al momento di questa analisi il Buono del Tesoro poliennale con il prezzo più basso è il BTP con scadenza settembre 2051 (Isin: IT0005425233). Il prezzo del BTP è di 61 centesimi. Quindi sono sufficienti poco più di 600 euro adesso, per investire in questo titolo. Chi lo manterrà fino al momento del rimborso, sì garantirà un rendimento netto annuo del 4,4%.

Chi desidera puntare su scadenze più ravvicinate, magari a 10 anni, puoi investire su un BTP con scadenza ad agosto del 2031 (Isin: IT0005436693). Quindi questo titolo scadrà tra poco più di 9 anni. Al momento dell’analisi, questa obbligazione governativa ha un prezzo 75,7 centesimi. L’investitore che lo manterrà in portafoglio fino alla scadenza potrà godere di un rendimento medio annuo del 3,8%, il 35% circa in totale.

Tra i 3 BTP da acquistare si segnala il BTP che scade a maggio del 2025 (Isin: IT0005327306) per chi preferisce scadenze ravvicinate. Il titolo al momento dell’analisi ha un prezzo di poco inferiore a 97 centesimi. Il rendimento annuale da qui alla scadenza sarà del 2,3% grazie all’incremento del prezzo in conto capitale e al flusso cedolare.

