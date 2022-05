Difficile resistere ad una simile tentazione. Quando sappiamo che potremmo vincere, in un solo colpo, 200 milioni di euro, non è che ci giriamo dall’altra parte, come se nulla fosse. Come minimo, un pensierino lo dovremmo fare, pensando a come sarebbe la nostra vita davanti ad una simile evenienza.

A volte, siamo soliti giocare al Lotto, magari dopo aver letto alcuni consigli. Nell’estrazione di questa sera e, se non dovesse uscire la sestina vincente, in quelle successive, il montepremi è da capogiro. Per la seconda volta nella storia, infatti, il jackpot del Superenalotto ha superato la fatidica quota dei 200 milioni di euro. Per la precisione, ci saranno in palio ben 201,4 milioni e chissà in quanti si accontenterebbero anche del milione e rotti che eccede i 200.

Attenzione a questi numeri interessanti che potrebbero regalarci una gioia insperata

Certo, fosse facile vincere, non avremmo raggiunto una simile cifra. E chissà in quanti sperano di ripetere il colpo di fortuna di quel giocatore che, un anno fa, con 2 euro, ne vinse 156 milioni. Però, i 200 milioni del SuperEnalotto potrebbero non essere solo un sogno se sfruttassimo alcune informazioni interessanti.

Che riguardano i ritardi o le frequenze di uscita di certi numeri. Chi crede alla cabala, in particolare, potrebbe puntare su questi numeri che vengono estratti o spesso o quasi mai. Infatti, c’è anche chi punta le proprie chance sui ritardatari, con la convinzione che, prima o poi, dovranno uscire.

Se vogliamo puntare su quelli che escono più frequentemente, allora dovremmo segnarci questi numeri. Il record appartiene al 77 che dal 3/12/97 a sabato scorso è stato estratto ben 263. L’ultima volta, addirittura, il 5 maggio. Dietro al 77, troviamo l’85 che è stato estratto una volta in meno, ovvero 262, l’ultima volta il 30 aprile.

I 200 milioni del SuperEnalotto potrebbero non essere solo un sogno grazie a queste informazioni preziose per scegliere i numeri vincenti e cambiare finalmente vita

Al terzo posto dei numeri più fortunati vi è l’86 che ha una frequenza di 257 volte (ultima il 7/4). Poi, nell’ordine, il 55 (255 volte, 14/4), il 6 (253 volte, 23/4) e il 49 (251 volte, 21/4). In pratica, nelle ultime 3.419, la sestina più fortunata è: 77-85-86-55-6-49. Ovviamente, non tutti vengono estratti insieme, come si è visto. Però, sarà un caso, ma in aprile sono usciti, a turno.

I meno estratti, invece? 60-18-23-50-53-5, ma, magari, usciranno proprio in occasione di questo super jackpot. Il numero SuperStar più gettonato? Il 49 (uscito ben 44 volte), che precede il 18 e l’80.

Le coppie di numeri più frequenti che, cioè, escono insieme? 6-83 e 48-87, entrambi per 28 volte. Chi ama giocare i numeri consecutivi, dovrebbe segnarsi 61-62 (21 volte). La terzina più frequente (ma è uscita solo 6 volte) è data da 41-51-66. Magari, stanotte, arriverà il nonno in sogno a darci la sestina vincente.

