Per vincere al Lotto in base ai sogni non solo i numeri del nonno ma sono queste le ruote che dovremmo prendere in considerazione per piazzare la nostra giocata fortunata

Il Lotto è uno dei giochi preferiti dagli italiani anche per le sue origini molto antiche. Ogni settimana, per tre volte, in tanti provano a giocare i loro numeri, sperando di sbancare il premio messo in palio. Il più delle volte, affidandosi a date o ricorrenze.

C’è chi si affida all’istinto e chi, invece, tiene in considerazione la statistica prendendo in considerazione i numeri più fortunati e frequenti. Ovviamente, se fosse solo una questione di numeri estratti più degli altri, vincerebbero tutti. Invece, essendo un gioco legato esclusivamente alla fortuna, queste possono essere delle semplici indicazioni e solo tali. Nulla di scientifico e certo, insomma.

È importante attribuire ai sogni i giusti numeri

Senza dimenticare di non esagerare con il gioco. La ludopatia è una dipendenza seria e pericolosa della quale dovremmo sempre stare attenti. Ora, statistica a parte, in tanti ci affidiamo ai sogni notturni.

Cercando di interpretarli come messaggi che arrivano da un’altra dimensione e che ci darebbero chiare indicazioni su che numeri giocare. Ora, spesso, quando ci appare, in sogno, un parente defunto, cerchiamo di ricordarci, al risveglio, qualche numero legato alla nostra dormita notturna.

Per vincere al Lotto in base ai sogni, infatti, in tanti ci credono e vanno subito a puntare le cifre avute come rivelazione. Però, non serve che venga il nonno a dirci cosa giocare, ma basterebbe anche interpretare bene i sogni fatti.

Ora, non tutti sanno come abbinare a un oggetto sognato, il numero da giocarsi al Lotto. Ecco perché in tanti ricorrono alla Smorfia, che può essere moderna o napoletana.

Per vincere al Lotto in base ai sogni sono queste le ruote che dovremmo prendere in considerazione per piazzare la nostra giocata fortunata e non solo i numeri del nonno

Ad esempio, i serpenti velenosi potrebbero valere l’ambo 18-89 sulla prima o l’88 sulla seconda. Se, invece, sogniamo di morire, vale il 14 per entrambi. Il ragno cambia, ovvero 34 o 3 a seconda di quella che preferiamo. E rubare qualcosa? L’11 o il 23. Bere caffè? O 90 o 55. Se invece sogniamo di litigare allora o 43 o 40, a seconda della Smorfia preferita.

Perfetto, ma una volta interpretato il sogno e associato il numero, dove giocarli? Ci sono varie teorie su questo argomento. I numeri vanno giocati sulle ruote che hanno l’iniziale, o la prima consonante dell’oggetto sognato. Ad esempio, una si basa sulla prima consonante della cosa sognata. Ad esempio, orso ha come prima consonante la R, quindi dovrei giocare i numeri sulla ruota di Roma. E se avessi sognato della lana? Non ci sono ruote che cominciano con la L, quindi si passa alla seconda (N) e la ruota sarebbe Napoli.

Altri dicono che i numeri vadano giocati per tre volte consecutive sulla ruota di Bari, perché è la prima. E c’è chi afferma che dipende dall’oggetto. Ad esempio, a Bari si giocano numeri sulle persone morte. A Cagliari, la natura, a Firenze numeri di sogni sull’arte o artisti. L’acqua va giocata a Genova, soldi a Milano, matrimoni a Napoli. Politica e Chiesa, invece, a Roma.

