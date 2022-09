Tra meno di una settimana saluteremo l’arrivo di ottobre, il mese del pieno ritorno al tran tran quotidiano. Potrebbe essere un momento difficile per chi ama le vacanze lunghe al mare o al caldo. L’Italia, però, ci regala in ogni istante enormi opportunità. E ottobre è il mese perfetto per visitare alcune località più o meno note dello Stivale. Oggi approfondiremo proprio questo argomento e scopriremo 4 mete incredibili per andare in vacanza a ottobre nel nostro Paese. Il tutto spendendo davvero pochissimo.

Dove andare in montagna a ottobre

Molti di noi credono che le vacanze in montagna vadano riservate all’estate o all’inverno inoltrato. In verità non è proprio così. Soprattutto se la nostra meta è il Trentino, Regione che ospita valli incantate tutte da scoprire. Il Trentino in ottobre è uno spettacolo della natura. C’è lo straordinario foliage da ammirare e non mancano tour ed eventi enogastronomici di assoluto pregio. E se tra un’escursione, una degustazione e un giro nei borghi non sappiamo dove fermarci il consiglio è quello di prenotare a Levico Terme. Una zona famosa per i centri benessere e per le omonime terme.

Perché visitare le Langhe e Alba in questi giorni

Monferrato e Langhe sono due delle zone più belle del Piemonte, tanto da essere inserite nel Patrimonio mondiale dell’Unesco. Dolci colline, itinerari adatti a grandi e piccini e una cucina con pochi eguali in Italia. Caratteristiche che vengono amplificate a ottobre quando la natura si accende degli splendidi colori delle foglie autunnali.

In più, questo è il periodo in cui si concentra la maggior parte degli appuntamenti a carattere enogastronomico. Il più famoso è la Fiera del Tartufo Bianco che si tiene ad Alba. Ma meritano assolutamente una visita anche le numerose cantine presenti sul territorio che offrono degustazioni accompagnate dai piatti tipici della Regione.

4 mete incredibili per andare in vacanza a ottobre in Italia con pochi euro

Se invece vogliamo goderci gli ultimi scampoli di mare due mete sono davvero imperdibili. La prima è Pantelleria con il suo clima ancora estivo, le sue calette incontaminate da raggiungere in barca e le coste selvagge. Per dormire il consiglio è quello di scegliere un dammuso, tipica e suggestiva abitazione locale. In bassa stagione potremmo cavarcela con meno di 50 euro per notte.

La seconda meta è la famosa Riviera di Ulisse, nel sud del Lazio. Qui si alternano pareti a picco sul mare, splendide spiagge e panorami da quadro. E se amiamo lo snorkeling e il tempo lo permette immergendoci potremo incontrare meraviglie come i nudibranchi, le anemoni e i coralli.

Lettura consigliata

Sembra di essere in Costiera Amalfitana ma questo delizioso borgo è in Piemonte e offre uno spettacolo unico al Mondo