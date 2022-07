Agosto ricoprirà d’oro, fortuna e amore Ariete, Cancro ed altri 2 segni

Il mese di luglio sta finendo e la nostra mente sta già guardando avanti. Luglio ha ancora in serbo grandi sorprese per alcuni segni, ma agosto potrebbe addirittura stupirci. Il mese che tutti noi associamo alle vacanze e al divertimento potrebbe regalare moltissime ed interessanti soddisfazioni. Il Cielo astrologico inizia con transiti importanti che potranno favorire 4 segni zodiacali in particolare. Oggi ci focalizzeremo proprio su questi svelando che cosa agosto avrà in serbo per noi.

Ricchezza e serenità

I nati sotto il segno dell’Ariete inizieranno questo mese alla grande. Gli Ariete amano trascorrere il tempo libero in compagnia e questo periodo sarà pieno di occasioni e nuovi incontri. Coloro che hanno da poco chiuso una relazione importante, guardano avanti senza rimpianti e si godono la vita con leggerezza e un ritrovato entusiasmo. Il lavoro procede bene e le opportunità di guadagno non mancano. Agosto sarà un mese davvero fortunato.

Per il segno del Cancro si prospetta un agosto fantastico. L’estate sta regalando grandi opportunità di crescita personale e professionale ai nati sotto questo segno d’acqua. Guadagni cospicui regaleranno serenità ai Cancro che negli ultimi mesi hanno dovuto affrontare qualche spesa di troppo. Nuovi incontri si vedono all’orizzonte, ma soltanto i più audaci riusciranno ad ottenere il massimo da questa situazione.

I Gemelli potranno vivere un agosto straordinario. Grazie al transito di Marte, i Gemelli si sentiranno pieni di energia e sul lavoro la creatività è molto spiccata. Nuove collaborazioni e obiettivi attendono i nati sotto questo segno che entro la fine del mese potranno ottenere molti soldi in più. Per coloro che stanno iniziando un nuovo percorso di lavoro, c’è tanta voglia di fare e di mettersi in gioco. Per quanto riguarda l’amore invece, le coppie vivranno un momento di grande intesa. Tuttavia, spesso manca il tempo da trascorrere con il partner, ma con l’arrivo delle vacanze i Gemelli potranno recuperare il tempo perso.

Vergine

Agosto ricoprirà d’oro, fortuna e amore Ariete, Cancro ma anche il segno zodiacale della Vergine. Sono in arrivo buone notizie, soprattutto sul fronte del lavoro. Chi ha vissuto un momento di crisi, tornerà finalmente a sorridere perché i guadagni ad agosto potranno aumentare considerevolmente. Tuttavia, sarà necessario concedersi un po’ di riposo perché la stanchezza potrebbe farsi sentire. È un periodo pieno di impegni e di occasioni che favoriscono nuovi incontri. C’è aria di novità per i Vergine, soprattutto per ciò che riguarda le emozioni e la vita sentimentale. Cerchiamo di vivere alla giornata, ma sempre senza troppe aspettative perché la fortuna potrebbe sorprenderci da un momento all’altro.

