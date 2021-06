La domenica, per molti, è giornata di riposo e relax. Questo significa anche ritagliare del tempo per se stessi, non pensare a nulla e perdersi nei propri pensieri. E queste azioni possono compiersi solo quando si legge un buon libro che ci permette di non pensare ai problemi quotidiani. Visto che però la lista di romanzi e opere è veramente ampia, vogliamo dare un consiglio. Soprattutto, vogliamo indicare i 2 libri che tutti dovrebbero leggere la domenica per passare un giorno di benessere e relax senza pensieri.

W.H. Auden, La verità, vi prego, sull’amore

Auden ci regala un romanzo intriso di emozioni, sentimenti e, ovviamente, di amore e passione. Ma, a entrare prepotentemente nelle pagine, troviamo anche sentimenti dolorosi, causati da una perdita che spezza il cuore. L’autrice, con l’ingenuità romantica di un’adolescente, racconta la sua idea di amore. E lo fa anche attraverso la poesia, creando un’empatia con il lettore davvero ineguagliabile. Queste righe, completamente incentrate sui sentimenti che accomunano l’umanità intera, ci cattureranno come mai prima. Ci sentiremo parte di un insieme, di una comunità, di un gruppo che ci abbraccerà e ci farà sentire al sicuro durante questa lettura.

Jerry Spinelli, Stargirl

Presentiamo ora il secondo romanzo di oggi. Stiamo parlando di “Stargirl”. L’autrice, Jerry Spinelli, racconta del periodo complesso, magnifico ma difficile dell’adolescenza. I pensieri su chi vogliamo essere e su come fare per diventarlo hanno assillato tutti durante quell’età. E Spinelli li riporta in modo completamente onesto e diretto nel proprio romanzo. Vediamo la protagonista che brilla in un mondo scuro, che si distingue e che riesce a farsi notare e che vive la sua storia d’amore con Leo. La libertà di Stargirl ci colpirà e ci farà sentire leggeri come lei. E questo sarà il modo migliore per trascorrere una giornata con il sorriso.

Dunque, ecco i 2 libri che tutti dovrebbero leggere la domenica per passare un giorno di benessere e relax senza pensieri. Lasciamoci trasportare dalle parole di queste due autrici e facciamoci cullare dai loro racconti.

