Nella nostra casa non è difficile trovare oggetti vecchi o rovinati che pensiamo di buttare via per eliminare spazio. Facciamo l’esempio, oggi, delle forchette. Molti di noi hanno tantissime di queste posate e non sanno che farsene. E molto spesso, per avere più spazio e rendere più ordinati i cassetti, decidono di buttarle, soprattutto se non riescono a renderle lucide come prima. Ecco, questa azione è totalmente sbagliata. Infatti, non ci verrà più in mente di buttare le forchette vecchie o macchiate sapendo di poterle riutilizzare in questo modo.

La nostra vecchia forchetta potrebbe diventare un fantastico portachiavi da porre di fronte alla porta di ingresso

Chi avrebbe mai detto che una forchetta potesse trasformarsi in un portachiavi? Eppure, questa opzione è totalmente fattibile. Infatti, dovremo solo armarci di pazienza (e di un po’ di forza). Pieghiamo a uncino la nostra posata e fissiamola su una piccola lastra di legno. Ora, appendiamo quest’ultima con la forchetta vicino alla porta della nostra casa. In questo modo, ogni volta che torniamo nel nostro appartamento, potremo appendere le chiavi e non perderle mai!

Un’altra fantastica idea è quella dell’originalissimo porta candela

Ma il portachiavi non è l’unica trasformazione per cui possiamo optare. Infatti, in questo caso, potremo far diventare la nostra forchetta anche un porta candela davvero fuori dal comune.

Ci basterà piegare la fine del manico della nostra forchetta e agganciarla in questo modo a un piattino di ceramica che magari non usiamo più da qualche tempo. Ora, pieghiamo i due denti centrali di questa posata per far spazio alla candela. Infiliamo quest’ultima nello spazio appena creato ed ecco un nuovissimo e originalissimo porta candele!

Dunque, ora ne siamo certi. Non ci verrà più in mente di buttare le forchette vecchie o macchiate sapendo di poterle riutilizzare in questo modo!

