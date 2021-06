L’ortensia è una pianta molto apprezzata per adornare balconi e giardini. È relativamente facile da coltivare.

Il periodo in cui mostra il meglio di sé è la primavera e l’estate. In questa parte dell’anno, l’ortensia fiorisce, mostrando una chioma ricca e colorata.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

Durante la fioritura, necessita di innaffiature abbondanti e frequenti. Il terreno, infatti, deve essere sempre umido, facendo attenzione che non rimangano eventuali ristagni.

L’ortensia è una pianta abbastanza robusta. Nonostante questo, però, può essere attaccata da diversi parassiti.

Tra questi, ce n’è uno davvero letale per la pianta. Si tratta della cocciniglia. In pochissimo tempo, questo parassita può causarne addirittura la morte.

Ecco perché chi ha un’ortensia dovrebbe stare molto attento a questi segnali che indicano la presenza di un parassita disastroso per la pianta. Scopriamo insieme di che segnali si tratta e come comportarsi.

Un parassita che sembra innocuo, ma non lo è

La cocciniglia è un parassita particolarmente diffuso. Non è così facile da debellare, poiché è anche abbastanza resistente.

Si tratta di parassiti di piccole dimensioni. Sono marroni e bianchi, di forma tondeggiante, e si attaccano alle foglie e ai rami. Sembrano innocui, in realtà attaccano la pianta e ne succhiano la linfa.

Come riconoscere la presenza della cocciniglia

La pianta che ospita, suo malgrado, questo parassita, mostra segnali evidenti. Le foglie iniziano a cambiare colore e ad accartocciarsi su se stesse.

La crescita della pianta si blocca e, nel complesso, perde vigore. La cocciniglia, infatti, produce una melata. Questa sostanza ostacola la pianta, che non riuscirà più a fare la fotosintesi. Ciò la condurrà alla morte.

Ecco perché, chi ha un’ortensia dovrebbe stare molto attento a questi segnali che indicano la presenza di un parassita disastroso per la pianta.

Cosa fare in questi casi

Un antiparassitario che torna molto utile in questi casi è quello al sapone di Marsiglia. In uno spruzzino, basterà sciogliere in acqua qualche goccia o scaglia del nostro sapone, e agitare.

A questo punto potremo nebulizzare la soluzione sulla pianta, solo nei punti che ci interessano. Se il problema persiste, si consiglia di chiedere consiglio al vivaista di fiducia.

Approfondimento

Il segreto infallibile per conservare il basilico fresco, profumato e saporito per parecchi giorni e ritrovarlo come quando l’abbiamo comprato