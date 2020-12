Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il re dei siti per trovare lavoro è sicuramente LinkedIn. Infatti, su questa piattaforma professionale, è possibile postare un proprio curriculum ed essere automaticamente messi in contatto con chi cerca un profilo simile al nostro.

Ma nonostante la sua utilità, come ogni social network, anche questo è spesso usato per soddisfare la curiosità della gente. Se temporaneamente si vuole evitare di far sapere troppo su di sé, abbiamo un consiglio che può essere utile. Ecco un semplice trucco per oscurare il proprio profilo LinkedIn, evitando visite indesiderate.

Come nascondere il proprio profilo

Il procedimento, nonostante non sia estremamente conosciuto, è molto semplice. Ecco come metterlo in atto in pochi e semplici passi.

Su questa piattaforma è possibile occultare la propria pagina personale. Basta scaricare l’applicazione sul proprio smartphone. E quindi installarla correttamente.

Una volta completato questo passaggio, bisogna fare il login, fornendo nome utente e password. Appena entrati basta cliccare nella parte superiore della propria pagina sulla propria icona e poi andare su “Visualizza profilo”.

A questo punto basterà fare clic su “Modifica il profilo pubblico”. Da lì si aprirà poi la possibilità di cliccare su “Modifica visibilità”. E qui si potrà scegliere se rendersi visibili a tutti o se disattivare questa funzionalità. In tal modo non si sarà più facilmente rintracciabili e non si potrà più apparire nei motori di ricerca come prima. Inoltre non si potrà più essere visualizzati da utenti esterni a LinkedIn.

Oggi abbiamo parlato di come nascondere il proprio profilo LinkedIn. Se si desidera sapere come gestire al meglio i propri social, anche quelli dedicati alla ricerca del lavoro e alla propria crescita professionale.