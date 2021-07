L’andamento della Borsa di Milano è sempre più enigmatico. Da quasi 3 settimane i prezzi si muovono in laterale, senza trovare la forza di salire. Tuttavia questa debolezza non è sufficiente per spingere i prezzi al ribasso. Quando i ribassisti provano a fare scendere i valori, e la Borsa scende sotto determinati livelli, questa recupera immediatamente terreno. Questi livelli sono ben illustrati in questo articolo: “Piazza Affari oltre questa soglia punta al record e a un nuovo rally”.

Di fatto la Borsa di Milano galleggia. Come un tronco sull’acqua, che non è troppo pesante per affondare, ma non è neanche in grado di navigare. In realtà oltre la Borsa italiana anche altri indici si muovono in laterale. Per esempio il Dax, l’indice della Borsa tedesca da fine maggio si muove tra 15.400 punti e 15.800 punti. Peccato che la Borsa tedesca sia sui massimi di sempre e questo fascia sia a ridosso del massimo storico.

Piazza Affari galleggia ma attenzione a quello che può accadere perché potrebbe stupire

Piazza Affari invece si trova molto lontana dai massimi storici. Ieri il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha chiuso a 25.284 punti, mentre il massimo assoluto, segnato a marzo del 2000, è oltre i 51.000 punti. Il nostro listino per raggiungere il massimo storico dovrebbe raddoppiare. Mentre dista appena il 2,5% dalla quota dei 26.000 punti.

Oltre questo livello i prezzi potrebbero spiegare le vele e navigare col vento in poppa fino a 30.000 punti. Questo può essere il primo porto da raggiungere entro la fine dell’estate. Ma per raggiungere questo target prima deve superare la resistenza a 25.400 punti e successivamente quella a 25.600 punti. Il Ftse Mib può oltrepassare questi livelli anche nella seduta di oggi, se solo la Borsa cessasse il movimento laterale.

Piazza Affari galleggia ma attenzione a quello che può accadere perché potrebbe stupire. Lo scenario è in evoluzione e niente si può escludere. Compreso il fatto che i prezzi possano scendere. Il fatto che fino adesso l’area di supporto a 24.900/25.000 punti abbia retto non significa che possa reggere all’infinito. Questo logorante e snervante movimento laterale prima poi finirà. Lo scenario peggiorerà solo con chiusure dei prezzi sotto 24.900 punti. Intanto oggi c’è da temere una chiusura sotto 25.200 punti, che potrebbe preludere allo scenario peggiore.

