Ogni anno le diverse compagnie produttrici di smartphone si ingegnano per riuscire a soddisfare le crescenti richieste da parte dei consumatori. Infatti, lo smartphone è oramai parte integrante della nostra vita, sia privata che lavorativa. Per cui, non è più possibile accettare compromessi e prodotti di scarsa qualità.

Proprio per questo, la novità dell’anno per gli smartphone sono questi incredibili dispositivi con il doppio schermo, proposti da Oppo.

Chi è Oppo

Oppo è uno dei maggiori produttori al mondo di smartphone che negli ultimissimi anni sta prendendo sempre più piede anche in Italia.

In particolare, Oppo è riuscito ad approfittare di buona parte della fetta di mercato lasciata libera da Huawei, conquistando un posto centrale nel mondo degli smartphone. Uno degli aspetti più interessanti di Oppo, è che riesce a fornire un ottimo rapporto qualità-prezzo. In particolare, Oppo è riuscito ad affermarsi grazie all’ottima qualità delle sue fotocamere, perfette per i selfie e per cui tanto apprezzate soprattutto dai giovani.

La novità dell’anno per gli smartphone sono questi dispositivi con il doppio schermo

Se Oppo negli ultimi anni è riuscito ad inserirsi e affermarsi nel mercato globale, ora ha annunciato di voler mettere sul mercato un nuovo prodotto. Si tratta di uno smartphone con lo schermo flessibile, così che il display possa essere ammirato da entrambi i lati del cellulare.

Per cui, la particolarità di questo nuovo prodotto è di avere un display pieghevole e che permette di incrementare la superficie disponibile. Logicamente, questo smartphone è stato studiato in modo da essere resistente e da non rovinarsi con troppa facilità. Tuttavia, avendo sempre il display esposto, sarebbe molto semplice da rovinare se non fosse per il “warp track”, una novità introdotta per rafforzare il dispositivo.

Per cui, questo nuovo smartphone avrà dei bordi molto sottili e la possibilità di estendere lo schermo rendendolo doppio.

Per cui, questo prodotto potenzialmente all’avanguardia fa sorgere alcuni dubbi sulla sua fragilità, ma se Oppo riuscisse a superare quest’ostacolo, sarebbe un prodotto decisamente riuscito.

