Una tradizione secolare che non smette mai di piacere. Così la notte del 31 ottobre si trasforma in un Mondo horror. La notte di Halloween vede le sue origini in Irlanda coi Celti. E si pensa essere un’evoluzione della festa pagana di Samhain, una delle quattro feste gaeliche pre-cristiane.

Carnevale o no?

Nella notte di Halloween d’obbligo è il travestimento horror, fare dolcetto o scherzetto e intagliare una zucca. Non dimentichiamo che dopo averla usata come lanterna possiamo riutilizzarla. Oggi questa festa assume dei toni, soprattutto in alcuni Paesi, meno horror. E sembra avvicinarsi sempre più al carnevale, una meravigliosa occasione per travestirsi. E così da una parte abbiamo chi sceglie di indossare look da paura, dall’altra invece dei complessi travestimenti.

In America questa festa è molto apprezzata e durante la fine di ottobre sono tantissimi i club che organizzano feste in maschera. Non solo feste con addobbi horror, ma anche le case delle persone si trasformano. E così i giardini diventano cimiteri e giganteschi ragni sovrastano i tetti delle case.

Vittime di Halloween? Le star internazionali che per l’occasione si travestono dando party esclusivi. Uno dei più famosi è quello di Heidi Klum, la top model tedesca che ogni anno si diverte a ospitare un party di Halloween, quest’anno tenutosi a New York.

Halloween e tutti i look delle celebrities visti sui social network

Le star impazziscono dunque per i travestimenti. La regina indiscussa di Halloween è senza dubbio Heidi Klum che per l’occasione ha deciso di travestirsi da un carnoso verme gigante. Il marito, Tom Kaulitz, ha deciso invece di trasformarsi in un pescatore.

Anche la regina dei social, Kim Kardashian, sta diventando sempre più nota per i suoi travestimenti di Halloween. Anche se il vero spettacolo sono gli addobbi della sua casa. Quest’anno la star ha deciso di mettere teschi e ossa umane sugli alberi all’entrata, delle mani che spuntano dal vialetto e dei teschi all’entrata. L’interno invece prevede scheletri e mummie in ogni angolo. Come look di Halloween ha deciso però di trasformasi in Mystica, il personaggio blu degli X-men.

Rimanendo nella grande famiglia Kardashian-Jenner, abbiamo la modella Kendall e Kylie. La prima ha scelto di interpretare una versione sexy della cowgirl Jessie di Toy Story. Stessa idea l’avuta Chiara Ferragni, ma in versione meno sensuale. Kylie Jenner invece si è travestita dalla moglie di Frankestain.

Hailey Bieber, moglie di Justin Bieber, sceglie di indossare dei fasci di rose, strizzando l’occhio all’abito di Yves Saint Laurent del 1999 indossato da Laetitia Casta. La rapper Cardi B prende ispirazione dall’opera dello street artist Alexsandro Palombo e si trasforma in Marge Simposon in Thierry Mugler.

Ma non si ferma di certo qui, perché le star sono veramente impazzite per Halloween. Sorprendenti anche i travestimenti di Lizzo, Alessandra Ambrosio e Megan Fox. Ecco quindi Halloween e tutti i look delle celebrities visti sui social che hanno lasciato il segno.