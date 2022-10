Come organizzare una festa di Halloween per bambini e adulti a casa

Halloween è alle porte e i fan più sfegatati di questa festa sono senza dubbio i bambini. Se ci stanno implorando di girare tutta la sera, di casa in casa, a fare dolcetto o scherzetto, possiamo proporre loro un’idea ancora più divertente (e meno stancante per noi): una festa di Halloween in casa. Per organizzarla basta solo un po’ di inventiva e ci risparmieremo anche un bel po’ di freddo. In questa piccola guida illustriamo come sia semplice organizzare una festa preparando le decorazioni, il cibo a tema e dei giochi divertenti che non faranno rimpiangere ai nostri piccoli il classico “dolcetto o scherzetto”.

Come organizzare una festa di Halloween: le decorazioni

Non si potrebbe definire festa se non ci fossero festoni e decorazioni, soprattutto quando parliamo di Halloween. Oltre alle classiche zucche da realizzare con il cartoncino, possiamo cimentarci in decorazioni più elaborate ma semplicissime da realizzare. Ad esempio, possiamo raccogliere un po’di foglie dal giardino, dipingerle di bianco e disegnarci sopra, con un pennarello indelebile, bocca e occhi spaventosi tipici dei fantasmini dei cartoni animati. Per le ragnatele possiamo usare del semplice cotone, mentre per l’illuminazione tiriamo pure fuori le lucine di Natale, prendiamo delle vecchie taniche bianche e disegniamoci occhi e fauci terrificanti.

Cosa preparare per la festa

Naturalmente i bambini a un certo punto avranno fame. Apparecchiamo quindi una bella tavola, usando i colori tipici della festa di Halloween come l’arancione, il nero e il viola. Possiamo preparare delle classiche pizzette, ma disponendo le fette di formaggio a mo’ di bende di mummia e posizionandoci sopra dei cerchietti di olive per fare gli occhi. Oppure possiamo preparare degli hot dog e intagliare la punta del wurstel a forma di unghia. Una volta ricoperti di ketchup saranno delle perfette e spaventose dita mozzate.

Cosa fare ad una festa di Halloween

Allontaniamo ciò che fa realmente paura, come il pensiero di cosa usano i ladri per addormentarci prima di svaligiare casa nostra e concentriamoci sulle attività più adatte ad una festa di Halloween che si rispetti. Per non privare i bambini della gioia del “dolcetto o scherzetto”, possiamo organizzare dei giochi a premi. Per esempio, possiamo organizzare la sfida della mummia: ci si ricopre di carta igienica e la mummia più bella vince il maggior numero di caramelle. Ideale anche il gioco della mele. Mettiamo delle mele in una bacinella piena d’acqua e, a turno, i bambini dovranno cercare di afferrarle con la bocca. Oppure, per creare un bello spirito di squadra, si può giocare a bowling, usando dei bicchieri di carta e una piccola zucca per buttarli giù.

Se il tempo scarseggia e siamo alla ricerca di idee last minute per una bella festa di Halloween, possiamo organizzare una maratona di film “horror” adatti ai minori. Creiamo la postazione cinema con tendaggi, coperte, cuscini e lucine colorate. Prepariamo i popcorn e diamo inizio alla maratona di film a tema, come Casper, The Nightmare Before Christmas, Hocus Pocus o Hotel Transilvania. In fondo, basta poco per far divertire i bambini. Ancora in dubbio su come organizzare una festa di Halloween per i nostri piccoli? Possiamo sempre optare per una semplice serata tra amichetti, tutti vestiti a tema. Quanto a noi, possiamo adeguarci allo spirito di questa festività, realizzando una manicure da paura in poche mosse. Che la festa abbia inizio!