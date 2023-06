Vacanza spettacolare su una casa galleggiante in un resort a 4 stelle in Italia a partire da 80 euro

Si può fare una vacanza in un resort 4 stelle che ha case solo galleggianti. Questa incredibile esperienza può essere fatta in Italia e a partire da circa 80 euro per notte. Può sembrare incredibile ma è tutto vero.

In Italia si può dormire in una casa galleggiante, circondati dall’acqua e dalla natura, ma senza rinunciare al comfort in un resort a 4 stelle. Questa incredibile esperienza può essere fatta su una delle spiagge più belle del nostro Paese, famosa anche per il colore dorato. E il prezzo per trascorrere qualche giorno di vacanza in questo villaggio di lusso potrebbe stupire qualcuno. Infatti i prezzi partono da circa 80 euro a notte a persona.

Le bellezze di Lignano Sabbiadoro

Lignano Sabbiadoro è una delle mete più ambite per le vacanze al mare in Italia. Situata nel Friuli Venezia Giulia, tra Venezia e Trieste, offre 8 km di spiaggia dorata, premiata più volte per la qualità delle acque e dei servizi. Lignano Sabbiadoro è un luogo di vacanza ricco di attrazioni per tutti i gusti: parchi tematici, sport acquatici, golf, equitazione, cicloturismo, cultura e musica.

Questo è il luogo ideale per scoprire le bellezze naturali e storiche del territorio circostante, come la Laguna di Marano e il Parco del Fiume Stella. Ma anche il punto di partenza per visitare le splendide Aquileia e Palmanova. Scegliere di trascorrere qualche giorno di vacanza a Lignano in una casa galleggiante potrebbe rivelarsi una delle vacanze più emozionanti della vita.

Una vacanza spettacolare su una casa galleggiante? È possibile in questo resort a 4 stelle

Analizzando le proposte su uno dei portali più conosciuti dedicati alle strutture ricettive per le vacanze, abbiamo scoperto un’offerta molto particolare. A Lignano Sabbiadoro è possibile trascorrere una o più notti in un resort composto da houseboat, ovvero case galleggianti. Queste si trovano lungo il fiume Tagliamento, a pochi minuti dalla spiaggia e dal centro di Lignano Sabbiadoro.

Ogni casa galleggiante può ospitare fino a 6 persone e dispone di due camere da letto, un soggiorno con angolo cottura, un bagno e una terrazza con vista sul fiume. Le residenze sul fiume sono dotate di aria condizionata, WI FI gratuito, TV satellitare e parcheggio privato. Inoltre, gli ospiti del resort possono usufruire di una piscina all’aperto, di un ristorante, di un bar e di una reception aperta 24 ore su 24.

Prezzi a partire da meno di 80 euro a notte

Questa potrebbe essere una soluzione ideale per chi cerca una vacanza diversa dal solito, in contatto con la natura e lontano dallo stress. Questo tipo di alloggiamento è molto diffuso nel nord Europa, ma molto raro in Italia, e offre la possibilità di vivere un’esperienza unica e originale.

Per questa vacanza spettacolare su una casa galleggiante, i prezzi, nonostante il resort sia 4 stelle, sono abbordabili. Per chi decide di trascorre una o più notti a giugno, i prezzi variano da 89 euro a 95 euro a notte, ma salgono nel fine settimana. Chi volesse vivere questa esperienza a settembre, pagherebbe meno di 80 euro a persona.

Chi alle spiagge dorate preferisce le spiagge bianche può godersi una vacanza come alle Maldive ad un passo dall’Italia a 120 euro a settimana. Altro luogo incantato è il Lago di Garda. Qui si può soggiornare in un residence sul lago con piscina a prezzi stracciati.