I migliori cereali integrali secondo Altroconsumo. I secondi classificati li trovi al discount!

I cereali integrali sono ricchi di fibre, ma non tutti sono così salutari come si potrebbe pensare. Molti, infatti, contengono esagerate quantità di zucchero. Altroconsumo ha eseguito un test per stilare la classifica dei migliori cereali integrali in commercio. I secondi classificati sono quelli di un noto discount. Leggi per scoprire di quali si tratta e fai il pieno di salute risparmiando!

Tutti sappiamo bene che la colazione è il pasto della giornata più importante. Come tale, quindi, non andrebbe mai saltata. La maggior parte degli italiani ama cominciare la giornata con sapori dolci. Ma non sono pochi quelli che ormai si sono orientati sulla versione salata. Su quale sia la scelta migliore, si sono espressi alcuni esperti.

La maggior parte degli italiani comincia la giornata con un buon caffè, accompagnato con dei biscotti o con fette biscottate e marmellata. Altri preferiscono invece i cereali col latte o con lo yogurt. I più salutisti optano per la versione integrale dei cereali. Ma quali comprare al supermercato? Ci sono interi scaffali colmi di scatole. Per venire incontro ai consumatori e risolvere una volta per tutte il loro amletico dubbio, Altroconsumo ha fatto un test. Andiamo quindi a scoprire insieme quali sarebbero i migliori cereali integrali secondo Altroconsumo.

Il test sui cereali integrali

Chi predilige i cereali integrali è convinto di fare una scelta salutista, perché li ritiene più sani e leggeri rispetto a quelli tradizionali. Di certo, i cereali integrali sono più ricchi di fibre. Tuttavia, molti contengono troppi zuccheri. Ecco perché quando si va a fare la spesa occorre sempre leggere con attenzione la lista degli ingredienti e la tabella dei valori nutrizionali. Si possono avere grandi sorprese, più o meno piacevoli.

Nello svolgimento del test, Altroconsumo, oltre ai due parametri appena citati, ha anche fatto fare la “prova del gusto”, facendo assaggiare, ovviamente in forma del tutto anonima, i vari prodotti ad una giuria costituita da 150 consumatori.

I migliori cereali integrali secondo Altroconsumo: il podio

Con 78 punti su 100, il primo posto lo ottengono i cereali integrali Nestlé Fitness Original. Tra i migliori c’è anche un prodotto venduto in un discount. Sul secondo gradino del podio (75 punti), infatti, troviamo Crownfield Special Flakes Classic di Lidl. Medaglia di bronzo ai Kellogg’s Special K, che hanno ottenuto 73 punti.

I cereali integrali di buona qualità

La classifica di Altroconsumo prosegue con i prodotti ritenuti di buona qualità. Nello specifico, si tratta di:

Esselunga Equilibrio Well Flakes classici;

Conad Piacersi, fiocchi di riso e frumento integrale;

Misura Dolcesenza , frumento 100% integrale, riso e avena.

3 idee di colazione salutare con i cereali integrali

Ora che abbiamo visto quali sono, secondo gli esperti, i migliori cereali integrali, ecco alcune idee per consumarli a colazione in maniera varia: