Hai sempre odiato mangiare i broccoli? Fatti del bene e prepara queste 3 ricette che ti faranno amare le verdure

Fatti prendere per la gola da queste 3 ricette di primi e secondi a base di broccoli, dei capolavori che faranno bene alla tua salute e alla tua forma fisica.

Le persone si dividono in 2 grandi categorie. Ci sono coloro che amano le verdure, e che le mangiano regolarmente sia a pranzo che a cena. D’altro canto, però, esistono tante altre persone che non riescono proprio a sopportarle, per questo, fanno molta fatica a consumarle.

Nonostante questo, tutti sappiamo quanto facciano bene le verdure. Sono uno degli elementi più importanti per un’alimentazione sana e bilanciata, e ciò è un dato dimostrato scientificamente.

Per questo, bisogna impegnarsi nell’integrare verdura e frutta nella propria dieta, ma senza fare fatica. La verità, infatti, è che chi non ama le verdure è perché non le hai mai provate nelle ricette giuste, e oggi rimedieremo. Le ricette che leggeremo nelle prossime righe, infatti, sono a dir poco squisite, e questa è una promessa. Con questi piatti, anche i nostri bambini impareranno ad apprezzare le verdure, anzi le mangeranno con grande piacere. Partiremo con una buonissima pasta coi broccoli.

Hai sempre odiato mangiare i broccoli? Prova queste 3 ricette salate ottime per pranzi e cene pronti in poche mosse

La pasta è uno dei prodotti alimentari più amati nel nostro Paese, e lo sarà ancora di più con questa crema a base di broccoli. Utilizzeremo un trucchetto che ci permetterà di cucinare i broccoli evitando che si diffondano cattivi odori, e renderemo queste verdure estremamente cremose e invitanti.

Dopo che avremo lavato bene i broccoli, dovremo tagliarli a pezzetti, utilizzando cimette e foglie. Poi metteremo tutto a cucinare in una padella, aggiungendo un po’ di acqua di tanto in tanto. Quando la verdura sarà pronta, verseremo tutto in un mixer, in cui verseremo anche un pizzico di sale e un filo d’olio.

A questa passata di broccoli, aggiungeremo anche del formaggio spalmabile e delle noccioline tritate, e poi verseremo tutto sulla pasta, che avremo già cotto. Mischieremo tutto e, alla fine, otterremo un piatto cremosissimo, a cui nessun familiare potrà dire di no.

Una ricetta ideale anche per chi è a dieta

Con la seconda ricetta, otterremo dei broccoli croccanti come patatine fritte, ma non friggeremo nulla. Dovremo semplicemente lavare i broccoli, e poi tagliarli a strisce sottili. Queste andranno, poi, passate nel latte e nel pangrattato, facendo attenzione a coprire tutti i lati.

Preriscalderemo la friggitrice ad aria a 180°, facendo attenzione ad usarla nel modo corretto per evitare rialzi sulla bolletta. Fatto ciò, sistemeremo i nostri broccoli nel cestello. Basterà far cuocere il tutto per circa 15 minuti, e avremo dei broccoli buonissimi, così croccanti che scroccheranno sotto i nostri denti.

Questo piatto è un toccasana per il nostro intestino

Concludiamo il trio delle ricette che ci faranno amare le verdure, con una vellutata a dir poco incredibile. Se hai sempre odiato mangiare i broccoli, probabilmente non hai mai provato questa crema delicata e gustosa al punto giusto.

Dovremo bollire 2 parti di broccoli e una parte di patate, e poi frullare tutto e aggiungere un cucchiaio di formaggio grattugiato, un filo d’olio, un pizzico di pepe e di sale. Quando avremo raggiunto la consistenza desiderata, potremo versare tutto nei piatti. Alla fine, aggiungeremo sulla nostra vellutata dei cubetti di pancetta croccante e della granella di pistacchi. Sarà difficile non fare il bis di questo piatto.