Alloggi gratis in hotel o agriturismo: il meccanismo che ci permette di risparmiare quando andiamo in vacanza

Il periodo di forte crisi economica ha portato le famiglie a muoversi e spostarsi di meno. Regioni e strutture alberghiere stanno correndo ai ripari con campagne mirate che possono aiutare il turismo a non collassare. Vediamo cosa succede.

Poche prenotazioni e alta stagione sempre più corta. Bisogna correre ai ripari. A volte sono le Regioni a intervenire, altre sono proprio le strutture alberghiere a studiare pacchetti che invoglino la clientela. Teniamo gli occhi aperti. È molto di moda il pacchetto 3×3 secondo cui prenotando per 3 notti se ne pagano 2. Ma questo è solo l’inizio. Le stesse strutture hanno convenzioni con le aziende e propongono intere vacanze se lavoriamo per multinazionali, catene di negozi o uffici pubblici. Gli alberghi creano sponsorizzazioni e lavorano in collaborazione con travel blogger che spesso ottengono alloggi gratuiti in cambio di visibilità.

Sono le Regioni a dare i contributi più sostanziosi arrivando a offrire alloggi gratis in hotel e agriturismo. Per esempio, la Regione Sicilia ha promosso l’iniziativa Visit Sicily che consiste nell’offerta di 1 notte su 3 pagate, con il contributo dell’amministrazione regionale. L’iniziativa prevede escursioni e tour gratuiti, ma anche parziali rimborsi del biglietto aereo fino al 50%. Sul sito VisitSicily.info possiamo trovare tutte le informazioni riguardanti il 2023.

Pacchetti interessanti

Anche la Regione Lazio si è organizzata nel 2021 e nel 2022 per accogliere turisti regalando notti gratuite nelle strutture convenzionate. I pacchetti studiati sono stati quelli 3+1 con una notte gratis aggiuntiva su 3 prenotate e pagate e 5+2 con ben 2 notti gratis aggiuntive su 5 prenotate e pagate.

Le strutture possono essere di diverso livello, la lista è presente sul sito VisitLazio.com che contiene un sistema di geolocalizzazione. Visitiamolo e teniamoci aggiornati per sfruttare le occasioni che si presenteranno nel 2023. A breve sono attese novità.

Alloggi gratis in hotel e agriturismo nel mese dei bambini

Il mese di settembre, invece, è quello dedicato ai bambini. Durante i weekend, i bambini non pagano e le famiglie ottengono un grande risparmio visitando in questo modo le bellissime aree naturali della nostra penisola. Agriturismo.it ha promosso quest’iniziativa che negli anni scorsi ha ottenuto un grande successo. Dal 1 settembre al 1 ottobre i bambini da 0 a 10 anni possono soggiornare gratuitamente. Da nord a sud sono più di 200 le strutture che hanno accettato di partecipare a questa iniziativa coinvolgente.

Per ottenere questa possibilità è necessario prenotare tramite il sito, menzionando l’indicazione “il mese dei bambini”. Il successo è stato tale che si è passati da 2 settimane a un mese intero per fare in modo che più famiglie potessero sfruttare l’occasione. Offerte anche sui parchi giochi, sui laboratori, sulle escursioni e le gite a cavallo. Teniamoci informati controllando periodicamente il sito di riferimento perché le offerte in questo periodo potrebbero essere tante soprattutto quelle lastminute.