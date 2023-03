Risparmiare soldi con la friggitrice ad aria: ecco tutti i trucchi per abbassare la bolletta!

Utilizzare la friggitrice ad aria è sicuramente conveniente rispetto al forno, ma incide particolarmente sulla nostra bolletta. Per questo conoscere qualche trucco potrebbe aiutarci ad abbassare i nostri consumi. Ecco come risparmiare utilizzando la friggitrice ad aria.

L’uso degli elettrodomestici è sicuramente uno degli aspetti più incisivi sulle nostre bollette. Soprattutto in questo periodo, risparmiare è tra le priorità. Cucinare è una delle attività a cui dobbiamo fare più attenzione. Dal comprare gli ingredienti ad utilizzare gli elettrodomestici, per quanto necessaria, questa attività è piuttosto dispendiosa.

Per questo dobbiamo assicurarci di utilizzare lo strumento corretto. Sia il forno che la friggitrice ad aria possono essere considerati tra gli elettrodomestici più costosi in termini di bollette. Non tutti sanno però che risparmiare con la friggitrice ad aria è possibile. Ecco tutti i trucchi per abbassare la bolletta e non rinunciare al gusto.

Risparmiare soldi con la friggitrice ad aria è possibile con qualche trucco

Per prima cosa scopriamo quanto ci costa l’utilizzo di una friggitrice ad aria. Ovviamente questo aspetto può variare in base al tipo, alla potenza e alle dimensioni dell’oggetto. In generale, si può stimare un costo medio di 1 o 2 euro all’ora. Mentre per il forno è necessario un preriscaldamento molto lungo, questo apparecchio raggiunge le temperature desiderate in circa 1 minuto. Questo aspetto ci permette di risparmiare non solo tempo, ma anche soldi.

Le friggitrici ad aria sono particolarmente convenienti quando servono cotture che non superano i 200 gradi, poiché costano molto meno rispetto a forno o altri apparecchi simili. Infatti, la friggitrice raggiunge la temperatura impostata in meno tempo, viste le dimensioni ridotte. Inoltre, questo elettrodomestico ci mette molto meno a cuocere i cibi.

La friggitrice conviene nell’uso quotidiano

Uno dei principali modi per risparmiare soldi con la friggitrice ad aria è attraverso l’uso di meno olio. Le tradizionali friggitrici a olio richiedono una grande quantità di olio per friggere cibi, il che può diventare costoso nel tempo. Con la friggitrice ad aria è possibile utilizzare solo una piccola quantità di olio o addirittura non utilizzarla. Ciò significa che è possibile risparmiare sulla quantità di olio acquistata e utilizzata.

Per cuocere in poco tempo, tagliamo i nostri alimenti in piccoli pezzi e disponiamoli in un solo strato. In questo modo cucineremo il cibo in modo uniforme e in meno tempo, risparmiando tempo e denaro. Non riempiamo eccessivamente la friggitrice, in quanto non avremo una cottura adeguata e ci metteremo più tempo.

Non dimentichiamoci la pulizia costante

Infine, per garantire che la friggitrice ad aria funzioni correttamente e duri il più a lungo possibile, è importante pulirla regolarmente. La pulizia regolare può aiutare a prevenire la formazione di odori e gusti sgradevoli, nonché prolungare la vita dell’apparecchio. Ciò significa che non sarà necessario sostituire la friggitrice ad aria con frequenza e si potrà risparmiare denaro a lungo termine.