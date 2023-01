Hai paura del giudizio degli altri quando vai in palestra? Si chiama Gymtimidation ed è molto comune

La Gymtimidation è una particolare forma di paura che riguarda la palestra. È molto comune ma si può vincere facilmente con metodo!

Quanti di noi hanno iniziato l’anno con i buoni propositi ripromettendosi di iscriversi in palestra per togliere 2 o 3 chiletti di troppo? Spesso per smaltire cenone e pranzi festivi invece che camminare si preferiscono gli esercizi in palestra. Ma i buoni propositi vengono talvolta disattesi non tanto per la mancanza di volontà o pigrizia quanto per una reale paura che viene denominata Gymtimidation.

Se hai paura del giudizio degli altri quando vai in palestra, non se l’unico!

È addirittura stata coniata una parola per descrivere questo particolare timore che riguarda “l’ambiente palestra”. La palestra è infatti un luogo dove siamo costretti a indossare indumenti fascianti ed esporci alla fatica. Inoltre, mettiamo in evidenza caratteristiche del nostro fisico di cui non andiamo fieri come la pancetta. Come se non bastasse, tutto questo avviene sotto gli occhi di estranei spesso dai fisici scolpiti.

Non è raro, quindi, esser colti da dubbi come, ad esempio: ”stanno guardando me?” “sto sudando troppo?”. La timidezza da palestra è assai diffusa. Un sondaggio statunitense, svolto su un campione di 2000 persone, ha rilevato che il 47% degli intervistati ha provato paura di allenarsi davanti agli altri.

La timidezza da palestra negli uomini e nelle donne.

Notevolmente più presente nelle donne, la timidezza da palestra si sviluppa in vari modi. Le donne temono soprattutto il giudizio degli uomini sulle proprie forme e in misura minore quello delle altre donne. Inoltre, le neoiscritte in palestra hanno timore di non saper utilizzare le attrezzature e di non eseguire gli esercizi in maniera corretta.

Gli uomini, invece, si sentirebbero intimoriti solo se a guardarli ci siano altri uomini. Entrerebbero in una sorta di competizione con quest’ultimi. A rivelare questi dati è stata una nota rivista inglese di fitness.

Come superare la Gymtimidation

Innanzitutto, occorre dire che questa timidezza è legata a una carenza di autostima. Spesso ci sentiamo osservati in palestra non tanto perché siamo oggetto di esame quanto per mera casualità. Quando infatti qualche soggetto si muove nelle nostre vicinanze viene colto dalla nostra visione periferica e istintivamente attira il nostro sguardo. Quindi, anche noi stessi potremmo “fissare” involontariamente qualcuno che non gradisce.

Non tutti nasciamo “imparati” – recitava un adagio popolare. Se infatti non sappiamo usare un attrezzo ginnico possiamo rivolgerci al responsabile dell’attrezzatura per avere le istruzioni necessarie.

Un altro metodo efficace per superare la timidezza è entrare in palestra con gli auricolari e la nostra musica preferita. Non ascoltare il cicaleccio da palestra può esserci davvero d’aiuto. Inoltre, è stato dimostrato che chi si allena alla cyclette a ritmo di musica consumerebbe meno ossigeno di chi non ascolti la musica.

Un’altra astuzia per superare la paura di allenarsi davanti ad altri è scegliere la giusta palestra. Uno strumento ci viene in aiuto in questo caso ossia le lezioni gratuite o gli abbonamenti settimanali. In questo modo potremo valutare non solo le attrezzature o il tipo di allenamento ma anche l’ambiente e chi frequenta la palestra.

Se hai paura del giudizio degli altri quando vai in palestra, con questo metodo potrai superarla.