Pochi sanno che per rinforzare i capelli fini che cadono esiste un olio naturale straordinario

I tuoi capelli sono deboli e sfibrati e cadono in continuazione? Non ti allarmare e piuttosto prova un rimedio che potrebbe aiutarti a rinfoltirli a dovere. Si tratta di un olio naturale che puoi procurarti facilmente e di applicazione velocissima. Ecco di quale si parla e come lo potrai utilizzare sulla chioma

In determinate circostanze o per certi fattori la salute dei capelli potrebbe essere a rischio. Le conseguenze si vedranno anche dal lato estetico con un indebolimento generale seguito dal diradamento. Se stai soffrendo anche tu di questa situazione e vorresti porvi rimedio, potresti affidarti semplicemente alla natura. Un prodotto in particolare sembrerebbe di grande aiuto per fermare la caduta dei capelli e farli tornare di nuovo forti e lucenti.

Perché diventano fini?

Le ragioni per cui i tuoi capelli non sembrano più spessi e sani come un tempo sarebbero varie. Il cambio di stagione potrebbe incidere, così come i periodi di stress sia fisico che emotivo. Ma non sarebbero da escludere nemmeno trattamenti errati che tu stessa esegui in bagno ogni giorno. Se applichi spesso tinte chimiche o ti sembra di abusare di piastra e phon, dovresti subito invertire la rotta.

Nel caso la perdita di capelli ti preoccupasse particolarmente, potresti rivolgerti a uno specialista per una visita accurata. Un buon dermatologo dovrebbe consigliare le cure e le terapie più adeguate in base alla situazione. Per esempio, potrebbe prescriverti degli integratori che stimolino i bulbi piliferi a riprendere l’attività.

Pochi sanno che per rinforzare i capelli fini c’è questo rimedio fai da te

Se le hai provate tutte per ridare vigore alla chioma e non hai avuto successo, dovresti fare un ultimo tentativo. Potresti affidarti alla natura e procurarti dell’olio di nigella sativa. Chiamato anche cumino nero, è un ingrediente che, grazie alle sue proprietà, dovrebbe aiutarti nella tua missione. Lo puoi comprare sui siti online di cui ti fidi, o recandoti presso l’erboristeria più vicina.

Per utilizzarlo dovrai fare un impacco da applicare sulla testa eseguendo un massaggio. Dopo averlo lasciato agire per un po’, ti basterà fare un risciacquo con uno shampoo delicato. Ancora in pochi sanno che per rinforzare i capelli fini la soluzione potrebbe essere questa. In caso di dubbi, non esitare a chiedere un parere al medico di fiducia prima di eseguire il trattamento.

Altri due prodotti da provare

Oltre alla soluzione a base di nigella sativa, ci sarebbero altri rimedi altrettanto validi contro l’indebolimento della chioma. Ci riferiamo agli oli essenziali, utili in tanti ambiti. Uno è quello allo zenzero, che potrai distribuire direttamente sulla zona interessata e lasciar agire prima di procedere col lavaggio. L’altro è l’olio di ricino, ricco di sostanze che dovrebbero nutrire i capelli e rimetterli in sesto. In modo simile al precedente, dovrai spargerne un cucchiaio sul cuoio capelluto. Infine, inumidisci un asciugamano con acqua calda e usalo per tenere il capo coperto per circa un paio d’ore.