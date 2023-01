2 film divertenti da vedere all’Epifania per rilassarsi sul divano con i bambini

Le feste natalizie stanno per concludersi anche quest’anno. Per rilassarsi prima di tornare al lavoro si potrà optare per film divertenti. Ci permetteranno di passare il tempo in compagnia dei bambini e ci terranno incollati al divano

Siamo quasi arrivati all’Epifania, quel periodo dell’anno che si porta via tutte le feste di Natale. In molti torneranno a lavorare mentre per i più giovani si avvicina il temuto ritorno a scuola. Tra un piatto e l’altro si potrà ancora sfruttare il tempo per leggere un libro o, meglio, per guardare qualche film.

Sui canali di streaming come Amazon Prime Video o Netflix, infatti, sono disponibili decine di film ambientati proprio in questo periodo. Sia per il Natale che per il Capodanno ci sono una miriade di film, non molti sanno che sarà possibile immergersi anche in film con protagoniste delle Befane.

La Befana è un personaggio molto amato dai bambini dal momento che porta regali più o meno belli a seconda del loro comportamento. Temere il carbone è un qualcosa che abbiamo imparato si da piccoli. Ma quali sono i film da guardare proprio adesso? Tra i molti troviamo “La befana vien di notte” e “La freccia azzurra”.

2 film divertenti da vedere all’Epifania

Il primo film di cui si tratterà, “La befana vien di notte” è un film italiano con Paola Cortellesi. Disponibile su Netflix narra la storia di una donna che vive una doppia esistenza.

Di giorno una tranquilla maestra elementare e la notte la Befana. Dopo essere stata rapita da un malvagio giocattolaio saranno proprio i suoi allievi a portarla in salvo. Questi, infatti, dopo aver scoperto la doppia identità della donna non si faranno sfuggire l’occasione di darle una mano vedendola in difficoltà. Un film leggero e divertente da guardare all’Epifania con tutta la famiglia.

La freccia azzurra

Il secondo film è un grande classico amato da grandi e bambini, “La freccia azzurra”. In questo caso disponibile su Rai Play “La freccia azzurra” è tratta da un famoso romanzo di Gianni Rodari. Narra la storia di una piccola città dove l’Epifania è messa a rischio dal cattivissimo assistente della Befana. Questi, decide di ricavare denaro da quelli che dovrebbero essere doni gratuiti per i bambini del paese. Si crea così una discrepanza tra i bambini benestanti e i bambini poveri che rischiano di rimanere senza regalo. Saranno gli stressi giocattoli a ribellarsi a questa cattiveria fuggendo dal negozio.

Una storia surreale ricca di suspance in cui non mancherà, come nella migliore tradizione, il lieto fine. Ecco, quindi, 2 film divertenti da vedere all’Epifania.