Hai mai pensato a vendere la tua vecchia macchina fotografica? Ecco quanto vale oggi una Polaroid

La tecnologia è cambiata e i prodotti in commercio oggi sono multiuso. Facciamo le foto con il cellulare, le macchine fotografiche fanno le riprese e le risoluzioni sono sbalorditive. Eppure gli appassionati non abbandonano i modelli vintage che hanno ancora prezzi importanti. Hai mai pensato a vendere la tua vecchia macchina fotografica?

Prima che il digitale cambiasse le nostre abitudini, fare le foto era un evento particolare, si facevano per le occasioni importanti, si faceva sviluppare la pellicola e si attendevano i risultati. Ora le migliaia di foto che riempiono le memorie dei cellulari dimostrano come il gusto rischi di scemare.

Quando uscirono le Polaroid ci fu una grande meraviglia. Perché avere la foto subito in mano sembrava un miracolo. Oggi sorprende il valore di queste macchine fotografiche che possono essere rivendute con un guadagno inaspettato se abbiamo in casa alcuni modelli. Per esempio, la Polaroid SX 70 viene valutata dai siti specializzati 172 euro. Il design è considerato unico, del tutto pieghevole può essere messa in tasca facilmente e utilizzata quando serve. È considerata da fotografi e designer un oggetto di culto ed è per questo molto ricercata.

Nostalgia per questi modelli

Il modello SX 70 con camera sonar è valutato 135 euro. Raggiunge questo valore se si tratta di quello con placcatura 24 carati, oggetto prezioso da collezione. È stato messo in commercio nel 1977 in occasione del 40° anniversario della multinazionale statunitense. Sono in pochi a possederla. Saliamo di prezzo con il modello SX 70 Land Camera Alpha 1 che vale 160 euro. Realizzata nel 1972 aveva la borsa in vera pelle. È una macchina fotografica a pellicola integrale che ha sempre fatto foto di ottima qualità.

La macchina fotografica Polaroid modello 110A con obiettivo tedesco vale 350 euro. È un esemplare unico per via della possibilità di regolare l’apertura direttamente sul rullo. La sua uscita all’epoca aveva entusiasmato fotografi e appassionati. Il modello che ha più valore commerciale ancora oggi è la Polaroid 120 Pathfinder che vale 420 euro. Luce del flash incorporato, venne prodotta in Giappone come risposta alla 110A e i 2 modelli raggiunsero entrambi una grande popolarità.

Non ci sono però soltanto le Polaroid ad avere importante riscontro nel mercato dei giorni nostri. Per esempio, la Olympus ACE Rangefinder prodotta nel 1959 in Giappone è una 35 mm di pregevole fattura. Può valere fino a 200 euro se è della serie Olimpo Asso con tipo di focus manuale non modificato.

Con le Yashica si torna ancora più indietro nel tempo, il modello MAT-124 G se in ottime condizioni e funzionante può valere fino a 300 euro. È necessario che otturatore ed esposimetro non siano danneggianti, fotografi e collezionisti sono sempre alla ricerca di queste macchine. Non tutti i pezzi che abbiamo in casa hanno un valore che supera i 100 euro. Le macchine fotografiche degli anni Cinquanta possono sembrarci rare ma spesso valgono poco. I prezzi si aggirano tra i 45 euro e i 70 euro e se ne trovano diverse in vendita. I collezionisti sono molto attenti e investono solo quando ne vale davvero la pena.