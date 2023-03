Attesa per capire la direzione che prenderà Wall Street: cosa guardare? Occhio a lunedì

Attesa per capire la direzione che prenderà Wall Street-proiezionidiborsa.it

C’è un copione, o se vogliamo chiamarlo pattern comportamentale, che tende a ripetersi sui mercati americani da qualche mese: la FED alza i tassi, i mercati sbandano per uno o due giorni, e poi ritornano a salire. Accadrà così anche questa volta? Oggi c’è attesa per capire la direzione che prenderà Wall Street.

Procediamo per gradi

Ritorniamo sui tassi

Il recente rialzo dei tassi era dovuto, e le Banche centrali dovranno continuare per questa strada fino a quando l’inflazione non rientrerà nei ranghi del 2%. Un’inflazione alta e per molto tempo, potrebbe creare effetti ancora più devastanti dei tassi al rialzo. I tassi sono proprio la leva con cui si può mitigare appunto il pericolo che potrebbe venire dall’inflazione stessa.

Torniamo al breve termine.

Dopo la decisione della FED i mercati americani hanno chiuso la seduta di contrattazione in ribasso. Ieri hanno cercato un rimbalzo. Questi sono stati i prezzi di chiusura della seduta di contrattazione del 23 marzo:

Dow Jones

32.105,25

Nasdaq C.

11.787,47

S&P500

3.948,72.

La situazione grafica non è cambiata: i mercati azionari di Wall Street sono appoggiati da diversi giorni in un’area di supporto dalla quale si potrebbe ripartire al rialzo. La rottura di questi livelli invece, potrebbe portare a un ulteriore ribasso del 3/5% circa fino alla scadenza del setup annuale del 6 aprile.

Attesa per capire la direzione che prenderà Wall Street: cosa guardare?

Nei momenti di indecisione, anzi sempre, si dovrebbero andare a monitorare sia i prezzi che gli oscillatori degli stessi.

La tenuta o meno dei seguenti livelli (continuano a rimanere più o meno gli stessi da diversi giorni) sarà fondamentale per far ripartire il rialzo o tornare le vendite:

Dow Jones

31.872

Nasdaq C.

11.550

S&P 500

3.864.

Vedremo cosa accadrà. Le probabilità comunque sono che, dal massimo il 6 aprile, dovrebbe ripartire con forza il rialzo annuale. Lunedì scadrà un potente setup mensile. Vedremo cosa accadrà: potrebbe essere lo spunto per far ripartire i mercati al rialzo.

