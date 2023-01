Hai l’occhio incappucciato o sporgente? Ecco come capirlo e come valorizzare le varie forme

L’occhio incappucciato è l’incubo di tantissime donne. Truccarsi a volte risulta difficile, soprattutto quando un occhio è diverso dall’altro. Il rischio di creare poco armoniose asimmetrie col make-up è sempre dietro l’angolo. Oggi ti sveliamo come capire se rientri in questa categoria.

Se sai che tipo di occhio hai, sarà più facile sapere come truccarlo per valorizzarlo. Per ogni forma, esistono infatti dei piccoli accorgimenti che possono tornare utili, per avere sempre uno sguardo intenso e luminoso.

Come capire di che forma è il tuo occhio

Per prima cosa, dovrai capire se il tuo occhio è infossato o sporgente. Per farlo ti basterà scattarti una foto e osservare la posizione dell’osso del sopracciglio. Se questo risulta rientrato rispetto al bulbo oculare, significa che hai l’occhio sporgente. Se è più in fuori, hai un occhio infossato. Poi dovrai osservare le estremità esterne. Se queste si trovano più in basso rispetto al centro dell’occhio, vuol dire che hai gli occhi all’ingiù. Se le estremità sono più in alto rispetto al centro dell’occhio, li hai all’insù. Ci sono poi gli occhi mono palpebra (i cosiddetti occhi a mandorla), che sono tipici degli orientali e sono quegli occhi che non presentano la classica piega in superficie.

Hai l’occhio incappucciato o sporgente? Ecco la differenza

Tra le forme di occhio c’è poi quella tanto temuta da chi non è proprio ferrata nel make-up: gli occhi incappucciati. Gli occhi di questa categoria presentano uno strato di pelle in più che si appoggia sulla palpebra mobile, rendendola più sottile, se non invisibile. Per valorizzare questo tipo di occhio bisogna giocare con le sfumature di colori, applicando ombretti chiari sulla palpebra mobile e più scuri subito sopra la piega, per poi sfumare tutto verso l’esterno e allungare l’occhio. L’ideale è poi usare una matita nera per riempire la rima interna della palpebra superiore e intensificare lo sguardo.

Per gli occhi infossati invece, dovrai accentuare la prominenza delle sopracciglia, puntando a un trucco luminoso, usando un illuminante sotto l’arco sopraccigliare e insistere con colori scuri alle estremità degli occhi (abbondando anche col mascara in questa zona). Potrai anche sfoggiare sopracciglia decolorate, se preferisci ridurre l’effetto sporgenza. Per gli occhi sporgenti, che solitamente presentano una palpebra mobile importante, dovrai fare il contrario. Per valorizzare questo tipo di occhi dovresti usare colori scuri sulla palpebra mobile, che sfumano sul chiaro man mano che ci si avvicinano alle sopracciglia. Così facendo, l’occhio risulterà visibilmente più piccolo e meno sporgente.

Come truccare le forme all’insù e all’ingiù

Per gli occhi all’insù, consigliamo caldamente uno smokey eyes bello intenso, oppure un eyeliner che si estenda su tutta la palpebra (per non accentuare in maniera esagerata l’estremità di un occhio già allungato di suo).

Chi ha gli occhi all’ingiù dovrà invece tirare su, con ombretti e eyeliner, la parte esterna dell’occhio, evitando di appesantire la parte inferiore. Se hai l’occhio incappucciato o sporgente, all’insù o all’ingiù, adesso sai che puoi valorizzarlo facendo un uso consapevole del make-up. Dopotutto, tutti gli occhi sono belli. Basta saperli “portare” con stile.