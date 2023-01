Si attendono i dati sull’inflazione americana odierna con una certa trepidazione. Frattanto il rialzo continua anche se sui time frame inferiori si è formato un certo ipercomprato. Qualsiasi dato uscirà i mercati prenderanno il pretesto per scendere? Potrebbe ritracciarsi qualche giorno? Riteniamo che al massimo entro domani mattina si potrebbe formare una fase laterale ribassista per un paio di giorni. Frattanto sono interessanti i pattern che si stanno formando su alcune azioni del Ftse Mib ferme da tempo.

La panoramica sui mercati

Momento molto delicato, dove i mercati vengono da ribassi forti durati per diversi mesi con l’inflazione che si era impennata e i tassi di interessi saliti in modo “vertiginoso”. A queste problematiche poi si è aggiunta la crisi energetica con le sue conseguenze.

Dal 17 ottobre (scadenza del nostro setup annuale) i mercati sembrano aver lasciato alle spalle il peggio, e potrebbero aver iniziato un percorso rialzista di lungo termine. Cosa attendere da ora in poi? Il setup del 19 dicembre ha intercettato un ulteriore minimo, e ora fra alti e bassi fisiologici, si potrebbe salire fino al 31 gennaio, prossima scadenza del prezzo tempo. Ora andremo ad analizzare i pattern grafici che si stanno formando sulle azioni Unipol. Davvero interessante!

Azioni del Ftse Mib ferme da tempo sottovalutate da capogiro e che ora potrebbero salire anche di molto

Unipol in questo momento quota a 4,735. nel corso dello scorso anno ha segnato il minimo a 3,53 e il massimo a 5,418. Fra luglio e ottobre dello scorso anno sul time frame settimanale si è formato un doppio minimo in area 3,80. L’obiettivo di questo pattern era posto a 5,05, prezzo non ancora raggiunto. Al momento il trend rialzista di lungo termine è sostenuto dal supporto di area 4,45. Il bottom di lungo potrebbe essere stato segnato nello scorso anno. Queste azioni sono anche interessanti per altri aspetti:

dividend yield attuale del 12,73%;

raccomandazioni degli analisti (leggiamo 7 giudizi sulla stampa specializzata) che stimano un target di 5,97 euro per azione con una sottovalutazione attuale del 26% circa. Se analizziamo i multipli con il modello discounte cash flow si arriva ad una sottovalutazione stimata fino al 42%.

Lettura utile consigliata

3 regole d’oro per consumare meno pellet con la caldaia e risparmiare molto su energia e costi