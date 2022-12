Hai la pelle con couperose o rosacea? Scopri il trucco adatto e gli errori da evitare

Spesso ci si guarda allo specchio e si desidera migliorare il proprio aspetto. Si possono provare molti prodotti, ma è meglio saper scegliere quelli più adatti. In particolare ciò avviene se si ha la rosacea. Vediamo come truccare il viso per camuffare il rossore.

Avere un bel viso privo di segni e imperfezioni è il sogno di molti. Per varie cause, però, la pelle può presentare pori dilatati, untuosità, brufoletti, cicatrici, macchie. Se hai notato sulle guance o altre zone un rossore ampio con capillari evidenti e dilatati, provando anche a volte calore, forse sei andata dal dermatologo. Se ti ha detto che hai la pelle con couperose o rosacea dovresti stare attenta a certi fattori. Stress, mancata protezione solare, cibi speziati e sbalzi di temperatura potrebbero peggiorare il rossore. Le cause probabilmente sono congenite.

Per quanto riguarda i prodotti cosmetici sarebbero da evitare quelli contenenti fragranze, alcol, sostanze tendenti a seccare la pelle. Molto meglio gel rinfrescanti o creme per pelli sensibili così come trucchi dermatologicamente testati.

Con i prodotti adatti, quindi, potrai soprattutto detergere, idratare e truccare la pelle.

Hai la pelle con couperose o rosacea? Scopri il trucco per il viso che fa per te

Per camuffare il rossore bisognerebbe comprare un primer verde, un fondotinta coprente ma non scuro, un correttore verde e uno giallo.

Innanzitutto detergi la pelle con un prodotto adatto, anche un latte detergente delicato andrà bene. Tampona e lascia asciugare. Evita tonici alcolici e che seccherebbero la pelle. Stendi una base idratante specifica e poi un primer verde. Questo colore neutralizza il rosso. Metti il prodotto soprattutto sulle guance dov’è la parte da coprire. Sfuma poi con un pennello o una spugnetta verso le zone esterne. A questo punto puoi stendere il fondotinta.

Ultimi passaggi per camuffare il rossore

Se non hai il primer ma il correttore, mettine poco sulla zona della rosacea e sfuma. Procedi con il fondotinta. Con il correttore giallo, invece, sfuma la parte superiore degli zigomi. Questo colore aiuterebbe a coprire i capillari dilatati e illuminerebbe quella zona.

Per fissare il trucco può andare bene una leggera cipria invisibile. Puoi completare il makeup con un blush in crema. Attenzione al colore. Sarebbe meglio evitare il rosso o il rosa. Scegli un pesca o un aranciato.

Con questi accorgimenti la pelle dovrebbe risultare uniforme ma colorita nei punti giusti.

Passiamo al resto. Potresti accentuare il trucco di labbra e occhi per concentrare gli sguardi lì e non altrove. Disegna le labbra con una matita e poi usa un colore che le esalti. Per gli occhi evita le palette neutre o troppo chiare. Osa la matita, l’eyeliner e ombretti dai toni decisi. Per una festa qualche glitter illuminerà lo sguardo.