Curioso di scoprire cosa ti riserverà il futuro? Ecco i 3 segni che si divertiranno di più nel 2023

Chi saranno i più fortunati del nuovo anno? Cosa ci riserverà il futuro? Capiamolo insieme alle notizie più scoppiettanti che riguarderanno i 3 segni più felici.

Il nuovo anno sta per arrivare e chissà quali sorprese avrà in serbo per noi. Si chiude un capitolo fatto di vittorie e sconfitte, gioie e dolori per ognuno di noi, e si apre una nuova pagina tutta da scrivere.

Si guarda al futuro sempre con ottimismo, e in questo si spera che l’oroscopo possa portare buone notizie. A fine anno, infatti, è tradizione andare a sbirciare quali novità riserverà il futuro, e quest’anno il quadro sembra già chiaro.

Ad avere la meglio in termini di fortuna e felicità saranno 3 segni molto diversi tra loro, che vivranno quest’anno al massimo. Salute, fortuna, ma anche soldi e lavoro viaggeranno spediti verso lidi meravigliosi, e questo porterà serenità anche a chi starà loro intorno. Basta proseguire la lettura per scoprire immediatamente chi saranno i più felici e fortunati del prossimo anno.

Curioso di scoprire cosa ti riserverà il prossimo anno? Se sei di uno di questi 3 segni sarai molto fortunato!

Il 7 gennaio ci sarà la prima Luna piena dell’anno, e gli esperti la attendono già con grande fervore. Anticamente la Luna piena rappresentava la trasformazione e la fertilità, la crescita personale che si inserisce nel ciclo vitale di ognuno di noi. È questo ciò che vivrà il Toro, che l’anno prossimo troverà finalmente il tempo per visitare almeno una delle bellissime capitali europee.

Questa ritrovata libertà arriverà dopo un anno passato in modo un po’ lento per il Toro, sempre impegnato tra doveri sociali e familiari. L’enorme senso di responsabilità di questo segno, infatti, lo spinge a occuparsi molto degli altri, mettendo spesso da parte se stesso.

Quest’anno sarà quello giusto per cambiare finalmente questa rotta.

L’altro segno tra i più testardi di sempre

Quando si parla di segni testardi, sono sempre 2 quelli che ci vengono in mente. Dopo il Toro, è l’Ariete quello in assoluto più testardo di tutti.

Questi 2 segni caratterizzati da personalità molto forti vanno spesso in contrasto, ma quest’anno troveranno un punto in comune. Esattamente come il Toro, anche l’Ariete riuscirà a concentrarsi di più su se stesso, senza, però, dedicarsi a viaggi all’estero.

Questo, infatti, sarà l’anno giusto per rimettersi in forma, e per cercare di trovare la linea che, ormai, si è un po’ lasciata andare. Non ci saranno più scuse, poiché potremo sfruttare anche app utilissime per allenarci e per tenerci in forma rimanendo comodamente a casa.

Dovremo solo ritagliarci un po’ di tempo per divertirci facendo ginnastica e vedendo, sul nostro corpo, i risultati del lavoro fatto. Questo ci farà stare meglio con noi stessi e, di conseguenza, anche con gli altri.

Buone novelle anche per un segno fantasioso e sorprendente

Se sei curioso di scoprire cosa ti riserverà l’anno nuovo, probabilmente è perché sei del segno della Vergine. Questo segno zodiacale estremamente curioso è sempre protratto verso il futuro, e perennemente alla ricerca di nuovi stimoli.

I mesi che verranno porteranno al segno della Vergine un ottimo motivo per sorridere, grazie all’arrivo di un nuovo amore. Questo non sarà inteso strettamente alla presenza di un nuovo partner, ma potrà dipendere anche dalla scoperta di una nuova passione o un hobby.