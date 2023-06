Hai in casa il tuo vecchio mangiadischi col quale ascoltavi i 45 giri? Sai che potrebbe farti guadagnare non poco?

Tante volte, in casa, abbiamo dei beni che hanno un valore a nostra insaputa. Ricordi della nostra infanzia che, oltre che affettivo, hanno anche un valore economico. Ad esempio, tanti potrebbero aver conservato, per ricordo, il proprio mangiadischi. Ebbene, sai che potrebbe farti guadagnare degli euro? Ecco quanti.

Sono tante le persone che hanno nostalgia della propria infanzia e non solo per gli anni che sono trascorsi e che non torneranno più. Allora, ci sembrava davvero tutto più bello, complici, forse, i ricordi sbiaditi. Ritroviamo, magari in soffitta, un oggetto di quegli anni e subito ci viene un tuffo al cuore, ripensando a quei giorni. Che potrebbe non solo avere un valore effettivo, e questo non si può calcolare, ma anche economico. Infatti, chissà quanti oggetti, che valgono molti soldi, abbiamo buttato via, senza saperlo, per fare spazio ad altri più nuovi. Buttando via, in alcuni casi, una vera e propria ricchezza. Ad esempio, una radio d’epoca ereditata dai nonni potrebbe avere un valore economico importante. Così come certi fumetti che, magari, abbiamo in cantina e che non ricordiamo di possedere.

Ecco quanto potrebbe valere un vecchio mangiadischi secondo eBay

Per caso, hai in casa il tuo vecchio mangiadischi, quello con il quale ascoltavi i 45 giri? Che negli anni ’70 e ‘80 ci tenevano compagnia nei nostri pomeriggi? O che si portavano alle feste tra amici insieme con tutti i 45 giri del momento?

Ebbene, potresti avere in casa un valore economico che, magari, potrebbe farti comodo. Abbiamo provato ad andare su eBay per capire a quanto potrebbero essere venduti e che modelli. Trovando delle risposte interessanti.

Hai in casa il tuo vecchio mangiadischi? Non buttarlo via, perché ha un valore economico

Infatti, ci sono dei veri collezionisti di oggetti che appartenevano a quell’epoca. Nostalgici che vorrebbero avere in casa i simboli della loro infanzia. E che fanno la fortuna di chi li possiede ancora in casa. Su eBay, come detto, ci sono dei mangiadischi in vendita.

Ad esempio, troviamo un modello Penny, anni ’70, perfetto e funzionante, con in regalo 10 vinili a 45 giri. Ebbene, il proprietario lo mette in vendita a 250 euro, che potrebbe essere un prezzo orientativo per chi ne avesse uno in casa. Il mangiadischi Minerva GA 45 POP, del 1969, perfettamente funzionante, è venduto a 220 euro. Stesso prezzo di un Grundig Phono Boy, sempre del 1969, anche questo in vendita su eBay a 220 euro.