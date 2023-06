Fare acquisti online non è mai stato così conveniente con questo sistema che fa risparmiare un sacco di soldi

Acquistare online è una comodità ma spesso è sinonimo anche di risparmio rispetto all’acquisto in un punto fisico. Chi acquista sul web può ricorrere ad alcuni piccoli segreti per ridurre ulteriormente la spesa.

Se sei un appassionato di shopping online, sai bene quanto sia comodo e spesso conveniente. Ma tra le tentazioni delle vetrine virtuali, le offerte che sembrano irrinunciabili e le spese di spedizione, si rischia che le spese lievitino pericolosamente. Per fortuna, esistono dei trucchi per risparmiare denaro durante gli acquisti online e fare affari senza rinunciare alla qualità e alla sicurezza.

Fare acquisti online non è mai stato così conveniente grazie ai codici promozionali

I codici promozionali sono dei codici alfanumerici che ti permettono di ottenere uno sconto su un prodotto o su un ordine quando acquisti online. Spesso sono associati a delle condizioni, come una spesa minima o una data di scadenza. Per utilizzarli, devi inserirli nel campo apposito prima di completare il pagamento.

Ma come trovare i codici promozionali? Per esempio seguendo i negozi online sui social media. Alcuni offrono dei codici promozionali ai loro follower o li condividono in occasione di eventi o festività. Possiamo cercare su siti specializzati in coupon e offerte od usare estensioni per il browser che cercano automaticamente i codici promozionali.

Iscriversi alle newsletter dei negozi online e ricevere offerte esclusive

Un altro trucco per risparmiare denaro durante gli acquisti online è iscriversi alle newsletter dei negozi sul web che ti interessano. Le newsletter sono delle email periodiche che i negozi online inviano ai loro clienti o potenziali clienti per informarli su novità, offerte, promozioni e altre opportunità.

Iscrivendoti alle newsletter dei negozi online potrai ricevere dei codici promozionali esclusivi o personalizzati ed essere sempre aggiornato sulle offerte in corso o in arrivo. Avere accesso a vendite private o anticipate, riservate solo agli iscritti alla newsletter e partecipare a concorsi o iniziative speciali organizzate dai negozi.

Confrontare i prezzi tra diversi siti per ottenere il miglior affare

Un altro trucco per risparmiare denaro durante gli acquisti online è confrontare i prezzi tra diversi siti prima di acquistare un prodotto. Infatti, lo stesso prodotto può avere prezzi diversi a seconda del negozio online, delle offerte in corso, delle spese di spedizione e di altri fattori.

Per confrontare i prezzi tra diversi siti puoi usare delle piattaforme di comparazione prezzi, che mostrano i prezzi di diversi negozi per lo stesso prodotto. Puoi usare delle estensioni per il browser che confrontano i prezzi per te. Oppure puoi fare una ricerca su Google, o su altri motori di ricerca, inserendo il nome del prodotto da acquistare. Potrai vedere i risultati di diversi negozi online e confrontarli tra loro.

Il trucco per risparmiare sulle spese di spedizione

Fare acquisti online non è mai stato così conveniente, ma poi occorre fare i conti con le spese di spedizione. Queste sono uno dei costi aggiuntivi che devi affrontare quando acquisti sul web. A volte possono essere anche molto alte e incidere sul tuo budget.

Per risparmiare sulle spese di spedizione puoi cercare delle offerte che offrono la spedizione gratuita o scontata. Puoi scegliere la modalità di spedizione più economica o standard, se non hai fretta di ricevere il prodotto. Evitare le spedizioni espresso od urgenti, che hanno un costo maggiore e acquistare più prodotti dallo stesso negozio sulla rete, se possibile. In questo modo si può raggiungere la soglia minima per avere la spedizione gratuita o scontata. Infine, puoi scegliere la modalità di ritiro in negozio o in un punto di consegna vicino a te, se disponibile. In questo modo potrai evitare le spese di spedizione e ritirare il prodotto quando vuoi tu.

Ovviamente facciamo attenzione al momento del pagamento. Utilizziamo solamente i pagamenti online più sicuri ed evitiamo quelli più pericolosi. Oramai sul web si può fare quasi tutto, anche le carte di identità si stanno adeguando alla rivoluzione tecnologica. Quelle elettroniche vantano una serie di funzioni davvero inimmaginabili un tempo.