Come viaggiare low cost senza rinunciare al paradiso con queste 5 idee a cui pochi pensano

Vuoi risparmiare sulle vacanze ma non vuoi rinunciare a goderti il mare e il sole? Puoi viaggiare e fare una splendida vacanza low cost vivendo un’esperienze da sogno a prezzi incredibili. Basta seguire 5 semplici suggerimenti.

Viaggiare è una delle passioni più diffuse, ma anche una delle più costose. Tra trasporto, alloggio, cibo e divertimento, una vacanza può diventare un salasso per il portafoglio. Ma non disperate: esistono dei modi per risparmiare sulle vacanze senza rinunciare a godervi il mare e il sole. In questo articolo scopriremo 5 idee per fare una bellissima vacanza a prezzi incredibili e senza rinunciare a nulla.

Come viaggiare low cost e fare una vacanza da sogno senza rinunciare a nulla

Prima di tutto scegliamo la destinazione in base al budget a disposizione e alle offerte disponibili. Evitate le mete più turistiche e costose, come le capitali europee o le isole esotiche, e preferite le destinazioni meno battute ma altrettanto belle.

Per esempio i Paesi dell’Est Europa, il Nord Africa, la penisola balcanica o le isole del Mediterraneo. Inoltre, cercate di approfittare delle offerte last minute o dei voli low cost, che vi permetteranno di risparmiare sul trasporto.

Prenotare con largo anticipo il trasporto e l’alloggio

Un altro modo per risparmiare sulle vacanze è prenotare con anticipo il trasporto e l’alloggio, confrontando le offerte online e sfruttando eventuali sconti o promozioni. Esistono diversi siti web e app che vi aiutano a trovare i voli e gli hotel più economici. Inoltre, prenotando in anticipo possiamo usufruire di tariffe più vantaggiose e avere più scelta.

Per l’alloggio scegliere soluzioni alternative al classico hotel

Per risparmiare sull’alloggio, possiamo optare per soluzioni alternative come il couchsurfing, lo scambio di casa, il campeggio o l’ostello.

Queste soluzioni permetteranno di risparmiare sull’alloggio e di conoscere persone nuove, che potranno darvi consigli utili sulla destinazione o farvi da guida. Inoltre, potrete vivere una vacanza più autentica, entrando in contatto più profondo con la cultura locale.

Attenzione alle dimensioni del bagaglio: portiamo solo ciò che è indispensabile

Un altro consiglio per risparmiare sulle vacanze è viaggiare leggeri, portando solo il necessario. Una unica valigia leggera eviterà il sovrapprezzo di due bagagli in stiva o il supplemento per il peso eccessivo. Cercate di portare solo gli indumenti essenziali, adatti al clima e alle attività che farete, e di usare una valigia piccola o uno zaino. Inoltre, potete usare dei sacchetti sottovuoto o dei cubetti organizzatori per ottimizzare lo spazio.

Va bene il clima di allegria, ma limitiamo le spese extra

Infine, per risparmiare sulle vacanze meglio limitare le spese extra, come i souvenir, i ristoranti, le attrazioni turistiche a pagamento, e preferire le esperienze gratuite o a basso costo, come le escursioni, i musei, le feste locali, ecc. Cercate di evitare i luoghi troppo turistici e cari e di scoprire le bellezze nascoste della destinazione. Inoltre, potete cucinare da voi o comprare del cibo locale al mercato o al supermercato.

Infine, un ultimo consiglio su come viaggiare low cost facendo delle splendide vacanze praticamente gratis in un modo molto semplice. Si possono seguire dei metodi molto semplici, che richiedono costanza, ma che ci possono far viaggiare praticamente gratis.