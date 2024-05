Questa 5 euro si rivende a molto più del suo valore nominale. E tu la hai?

Torniamo a parlare di monete rare e nello specifico di banconote. Precisamente, ci riferiremo a quelle da 5 euro. Infatti, ne esistono alcune in particolare che possono essere rivendute ad un prezzo maggiore del loro valore nominale. Sono state messe in circolazione in un periodo relativamente recente e pertanto tutti potrebbero ritrovarsene alcune in un cassetto o persino nel portafoglio senza neanche saperlo. Un vero peccato, visto che si perderebbero l’occasione di guadagnare un gruzzolo di soldi. Scopriamo qual è.

Questa 5 euro si rivende a molto più del suo valore nominale

Hai una banconota da 5 euro che presenta un numero di serie costituito da cifre tutte uguali? In questo caso, potresti venderla e racimolare un discreto gruzzoletto di 100 euro, purché sia in buone condizioni. E se ne hai tante, meglio ancora.

Come abbiamo visto, questa 5 euro si rivende a molto più del suo valore nominale. Tuttavia, non è l’unica. Ne esistono delle altre che sono a loro volta ricercatissime dai collezionisti. Ad esempio, anche quelle con numero di serie 0123456789 possono essere rivendute ad una cifra piuttosto elevata.

Affinché possano essere rivendute, è molto importante che queste banconote siano in eccellenti condizioni di conservazione. Altrimenti, difficilmente si troverà qualcuno disposto ad acquistarle ad un costo elevato.

Come riconoscerle e capire quale sia il loro valore

Ma come riconoscere le banconote rare? A volte, si potrebbe essere davanti a delle falsificazioni senza saperlo. O comunque, non avere idea del reale valore di una banconota, che può variare in base ad una serie di fattori che un profano della numismatica non può minimamente immaginare.

Pertanto, prima di cercare di rivendere una banconota o una moneta che si presume essere rara, è sempre meglio consultare un esperto per farsela valutare ed evitare di perdere tempo cercando di venderla ad un costo troppo elevato. D’altronde, una banconota non sarebbe ricercata dai collezionisti se fosse semplice trovarla. Proprio per questo, è meglio tenere a freno facili entusiasmi.

Lettura consigliata

Quanto costa la borsa più cara al Mondo?