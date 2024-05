Negli ultimi anni sempre più persone hanno cominciato a collezionare materiale vintage: dalle vecchie monete finanche ai videogiochi e ai fumetti. L’importante è che siano in condizioni eccellenti meglio, nel secondo caso, se ancora sigillati. Alcuni videogiochi, ad esempio, hanno assunto un valore elevatissimo con il passare degli anni. Il motivo? Hanno avuto una tiratura limitata o, in alcuni casi, non sono mai stati davvero pubblicati. Quelli di cui tratteremo a breve rientrano nel primo caso. Ad oggi, infatti, è molto difficile trovarne delle copie intatte e cioè ancora impacchettate. Proprio per questo, i collezionisti sono disposti a pagare cifre che in molti definirebbero folli pur di entrare in possesso di questi pezzi unici. Infatti, questi videogiochi hanno un valore storico non da poco.

2 vecchi videogiochi che possono essere rivenduti a peso d’oro

Il primo è un gioco pensato per il Super NES, una console oggi praticamente caduta in disuso. Si tratta di World League Basket, valutato finanche 11.000 euro purché sia ancora incellofanato. Come suggerisce il nome, si tratta di un gioco a tema sportivo e che riguarda la pallacanestro.

World League Basket ha avuto una tiratura e una diffusione estremamente limitate. Ecco perché al giorno d’oggi ha assunto un valore così elevato. La sua rarità? Di 9 su 10 in una scala appositamente pensata, detta Wata. Insomma, difficile trovarsene una copia in cantina ma, qualora capitasse, sappi che sei in possesso di un vero e proprio tesoro. Vediamo un altro dei 2 vecchi videogiochi che possono essere rivenduti a peso d’oro.

Punch Out

Anche questo videogioco è stato ideato per il Super NES ed è, come suggerisce il nome, a tema pugilato. Una copia in condizioni perfette nonché, ovviamente, ancora incellofanata ha un elevato valore e cioè circa 7.000 euro.

Punch Out ha ricevuto, come World League Basket, una tiratura estremamente limitata, oltre ad essere un gioco molto datato. Ecco il motivo per cui oggi è così tanto ricercato. Ovviamente, il valore in denaro riportato è soltanto indicativo. Quest’ultimo, infatti, può drasticamente cambiare con il passare del tempo. Per logica, tuttavia, è probabile che sia destinato ad aumentare sempre di più.

