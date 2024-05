Il ribasso iniziato ad aprile aveva quasi convinto molti investitori che quello fosse l’inizio di una lunga fase ribassista. Allo stato dei fatti, quel 6% circa di ritracciamento dai massimi annuali raggiunti fino a quel momento, potrebbe forse dato forza ai grafici per tentare presto la formazione di nuovi massimi. Probabile accelerazione rialzista dei mercati alle porte? Oggi potrebbe dare indicazioni preziose in tal senso.

Si continua “a dire” sui tassi di interesse

Il commento del governatore Simkus offre una prospettiva importante sulle future decisioni di politica monetaria della Banca centrale europea (BCE). La previsione di ulteriori tagli dei tassi di interesse è significativa e indica una politica monetaria accomodante per sostenere l’economia. La BCE tende a regolare i tassi di interesse per influenzare l’attività economica, stimolando la spesa e gli investimenti quando l’economia è debole e frenando l’inflazione quando l’economia è in crescita. La dichiarazione di Simkus suggerisce che la BCE prevede che l’economia richiederà ulteriori stimoli per mantenere la sua traiettoria di crescita. Tuttavia, è importante sottolineare che le decisioni effettive della BCE dipenderanno dai dati economici e dalle condizioni di mercato future.

E ancora, il governatore della banca centrale croata, Boris Vujcic, ha dichiarato a Vilnius che i dati sulla crescita economica e sull’inflazione nella zona euro sono in linea con le previsioni della Banca centrale europea (BCE), supportando la possibilità di tagli dei tassi di interesse. Sebbene Vujcic preveda un taglio dei tassi da parte della BCE a giugno, ha osservato che la politica monetaria continuerà a essere restrittiva, limitando la crescita economica.

Probabile accelerazione rialzista dei mercati alle porte