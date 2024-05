I mercati azionari sono in un punto decisivo. Quale direzione prenderanno da ora in poi? E Piazza Affari continuerà a mantenere la forza relativa al rialzo degli ultimi mesi? Al momento, la nostra attenzione è posta sulle chiusure odierne e di questa settimana e poi sui successivi setup annuali del 23 magguo e del 27 goigno. Ora andremo a leggere come valutano gli analisti Anima Holding e Amplifon alla luce degli ultimi dati trimestrali pubblicati nei giorni scorsi.

Nel primo trimestre del 2024, Amplifon ha registrato ricavi consolidati superiori alle attese, pari a 573,1 milioni di euro, con una crescita dell’8,8% a cambi costanti e del 6,1% a cambi correnti rispetto allo stesso periodo del 2023. L’ebitda ricorrente è aumentato del 10,7%, raggiungendo i 136,8 milioni di euro, con un’incidenza sui ricavi del 23,9%. Il risultato netto su base ricorrente è salito a 35,7 milioni di euro. Nonostante un calo del free cash flow a 37,2 milioni di euro e un aumento dell’indebitamento finanziario netto a 883,3 milioni di euro, Amplifon ha confermato le previsioni per il 2024. Il CEO Enrico Vita ha commentato i risultati positivi e l’ottimismo per il futuro.

Anima Holding ha superato le previsioni nel primo trimestre con un utile netto consolidato del 75% rispetto al 2023, raggiungendo i 52,9 milioni di euro, e ricavi totali in aumento del 51% a 121,9 milioni di euro. L’azienda ha avviato un programma di acquisto azioni proprie da 40 milioni di euro e ha completato l’acquisizione di Kairos Partners Sgr.

I dati sono presi dal sito Marketscreener.

Anima Holding

Amplifon

Differenza / Target Medio +10,62%.

Studio dei grafici

Le azioni Anima sono sui massimi annuali e continuano a mostrare una buona intonazione rialzista. La tendenza in corso può continuare, solo ritorni sotto 4,11 in chiusura settimanale potrebbero al momento interrompere questo trend. Nel breve, la prima resistenza è posta in area 4,654.

Le azioni Amplifon presentano una buona intonazione rialzista, anzi i prezzi potrebbero essere vicini a un’accelerazione rialzista. La tendenza in corso può continuare, solo ritorni sotto 31,41 in chiusura settimanale potrebbero al momento interrompere questo trend. Nel breve, la prima resistenza è posta in area 35,96. Il superamento di questo livello potrebbe far accelerare ulteriormente i prezzi in ottica di medio lungo termine.