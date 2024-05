In quale regione è più economico acquistare casa al mare? Scopriamolo

Si sta avvicinando l’estate e alcune persone potrebbero star valutando, ora più che mai, l’ipotesi di investire in una casa al mare. Sorge quindi spontaneo chiedersi dove sia possibile acquistarne una spendendo il meno possibile. A breve proveremo a rispondere a questa domanda. Ricordiamo, però, che i prezzi che riporteremo sono indicativi e riguardano soltanto le regioni italiane nel loro complesso. Bisogna infatti considerare che in ogni comune il costo può essere anche maggiore o minore.

Acquistare una casa al mare, ormai, è alla portata di poche persone. Proprio per questo molti optano semplicemente per andare in vacanza lì per un breve periodo. Tuttavia, investire in uno di questi immobili in alcune regioni è più semplice. Infatti, i costi tendono ad essere minori.

In quale regione è più economico acquistare casa al mare?

Per una casa al mare in Molise si spendono dai 734 ai 1.077 euro al metro quadrato. Quindi, ecco in quale regione è più economico acquistare una casa al mare. Ce ne sono tuttavia anche altre in cui i prezzi tendono ad essere minori rispetto alla media italiana. Scopriamo quali sono.

Le altre in cui si spende meno

Tra le regioni più economiche c’è la Calabria. Come abbiamo visto in passato sulle nostre pagine, questa una delle regioni in cui il costo di una casa è minore. Il range di prezzo per una casa al mare lì è infatti di 836-1.196 euro al metro quadrato.

Seguono la Basilicata, in cui si spendono dai 1.088 euro ai 1.563 euro al metro quadrato, e anche l’Abruzzo. In quest’ultima regione, invece, ci si deve aspettare di spendere dai 1.117 ai 1.475 euro al metro quadrato.

Quelle che abbiamo elencato sono le quattro regioni italiani in cui acquistare una casa al mare costa decisamente di meno. Ricordiamo che oggi per comprare una casa in Italia servono in media 2.137 euro al metro quadrato. Negli ultimi anni, infatti, i costi del mercato immobiliare sono aumentati notevolmente.

Lettura consigliata

Queste lire valgono molto e sono ricercatissime dai collezionisti italiani