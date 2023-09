Hai avanzato del pane secco? Non buttarlo ma prepara questo morbidissimo dolce farcito. Perfetto a colazione, risparmi soldi di biscotti e brioche

Buttare il cibo è sempre un brutto gesto dal punto di vista etico e, soprattutto, un grave spreco sul bilancio famigliare. Capita a tutti a fine pasto di avanzare del pane. Leggi questo articolo e scopri come riutilizzarlo per preparare un dolce golosissimo.

Oggigiorno, far quadrare i conti in casa è sempre più difficile. Il “caro vita” è in costante aumento mentre gli stipendi sono purtroppo sempre gli stessi. In casa, le spese non finiscono mai, e le cose peggiorano se si hanno figli. Piccoli o grandi, costituiscono un impegno economico assai gravoso sul bilancio famigliare. Si cerca di risparmiare in tutti i modi, evitando gli sprechi e il superfluo.

Le ricette antispreco

Mangiare è una necessità e non si può certo farne a meno. Per risparmiare a tavola, anzitutto è bene scegliere prodotti stagionali, decisamente più economici rispetto alle primizie. Inoltre, è bene prendere l’abitudine di preparare piatti gustosi usando ingredienti semplici e che costano poco, come una frittata. Quando poi avanza qualcosa, è fondamentale trasformare gli avanzi in altre ricette. Polpette, timballi e torte salate sono perfetti in tal senso!

L’esorbitante costo

Il pane è un bene di prima necessità. Nonostante ciò, ha anch’esso raggiunto prezzi stellari. Il prezzo medio del pane comune in Italia va dai 2,82 euro di Siena ai 6,21 euro di Bolzano. Una cifra importante, se si pensa che un chilo di pane è appena sufficiente per la “giornata tipo” di una famiglia media composta da 4 persone. I prezzi poi lievitano se si scelgono i pani particolari, preparati con farine speciali o arricchiti con olive o semi. In questo caso, si oltrepassano tranquillamente i 10 euro al chilo, con punte che schizzano addirittura a 16 euro.

Hai avanzato del pane secco? Prepara questo dolce morbido

Visti gli attuali costi del pane, quando se ne avanza qualche tozzo, piange il cuore a buttarlo. Per fortuna, ci sono tanti modi per riutilizzare il pane secco. Possiamo fare il pangrattato oppure, bagnato nel latte e amalgamato assieme ad altri ingredienti, è perfetto per le polpette. Ma col pane secco possiamo realizzare anche un goloso dolce morbido perfetto a colazione.

Devi prendere 150 gr di pane raffermo e ammollarlo in una bagna di latte e acqua (100 ml totali). Nel frattempo, monta 2 uova con 80 gr di zucchero. Unisci quindi il pane strizzato e 500 gr di frutta fresca di stagione a piacere. Essendo una ricetta antispreco, potresti usare dei frutti misti un po’ troppo maturi. Aromatizzare il composto aggiungendo un po’ di scorza di arancia ed amalgamare per bene il tutto. Quindi travasare il composto in uno stampo da plum-cake e infornare per 30 minuti circa a 180°C. Se hai avanzato del pane secco questo dolce morbido e profumatissimo sarà la delizia delle tue colazioni mattutine!

