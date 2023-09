Per non svenire alla cassa del supermercato, prova questi 10 trucchi per riempire il carrello senza spendere cifre folli

Con il caro-prezzi imperante, anche la spesa settimanale è diventata un vero e proprio salasso. Quando si va al supermercato, ci sono dei semplici accorgimenti da mettere in pratica per non vuotare il portafogli. Risparmiare è semplice, basta solo sapere come fare.

In genere, tutti facciamo la spesa una volta a settimana. Con i prezzi in rialzo in tutti i settori, anche quello al supermercato è un appuntamento che fa venire il mal di pancia. Se solo fino a qualche mese fa, di media, la spesa settimanale era attorno ai 100-150 euro in base al numero dei componenti del nucleo famigliare, oggi, con quella cifra si fa ben poco. Tra generi alimentari, detersivi per la casa e prodotti per l’igiene personale, il prezzo finale fa spesso sbiancare. Ma per non svenire alla cassa del supermercato, ci sono alcune astuzie da poter mettere in atto.

L’organizzazione alla base di ogni cosa

Al supermercato è fondamentale recarsi con una lista della spesa delle cose effetivamente necessarie e cercare di rispettarla alla lettera, senza farsi attirare da sfiziosità, magari in offerta, ma che sono spesso inutili e superflue. Ma prima di stilare l’elenco di ciò che serve, è bene pianificare un menù settimanale, stabilendo a priori cosa si cucinerà per i vari pasti. Questo, oltre a permettere di fare una spesa mirata, consente anche di diversificare i cibi e i nutrienti, alternando altresì alimenti più costosi ad altri più economici.

Le proteine sono fondamentali ma possiamo limitare carne e pesce ad una porzione cad. a settimana. E poi variare le fonti proteiche mangiando i legumi, che sono economicissimi, così come anche le uova o del formaggio magro tipo la ricotta. Inoltre, per quanto riguarda carne e pesce, per risparmiare, preferire le tipologie più economiche, come il pollo al posto del manzo e il pesce azzurro al posto di gamberi e salmone.

Nel menù settimanale è astuto pensare a ricette di riciclo. Se ad esempio a mezzogiorno abbiamo pianificato un risotto, potremmo cucinarne un po’ di più per fare, la sera o l’indomani mezzogiorno, un timballo o degli arancini. Idem per la pasta, che potrebbe diventare la base di una gustosa frittata. Lo stesso vale per la carne: un pezzo di più può servire per delle gustose polpette.

Altri 7 trucchi per non svenire alla cassa del supermercato

Una volta arrivati al supermercato, ecco come comportarsi. Seguire alla lettera la nostra lista, andando solo nelle corsie e nei reparti che interessano. Evitare quindi di divagare inutilmente facendoci indurre in inutili tentazioni. Confrontare sempre i prezzi al chilo e scegliere, quando possibile, le sottomarche. Se non si devono acquistare pesanti casse d’acqua, usare il cestino e non il carrello che induce nella tentazione a riempirlo fin quando è colmo. Per i prodotti freschi (frutta, verdura, pesce, carne…), preferire sempre quelli sfusi e da pulire, piuttosto che quelli già confezionati che, di solito, costano sempre di più. Inoltre, in questo modo potremo acquistare soltanto la quantità che effettivamente ci serve.

In caso di offerte davvero convenienti, controllare sempre la data di scadenza. È inutile approfittare del 3×2 sul latte fresco o gli yogurt se scadono dopo pochi giorni!

Infine, sarà utile sapere che molti supermercati, dopo un certo orario (di solito vero le 19 o le 20), applicano un forte sconto nel reparto panetteria e pasticceria.

