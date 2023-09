Ecco svelato quanto costa preparare il pesce preferito da Al Bano e come scegliere la ricciola più buona

Sperimentare in cucina ci permette di scoprire sempre piatti nuovi. Questo consigliato da Albano Carrisi sembra una vera bomba.

Oggi si andrá a scoprire un piatto davvero facile da preparare e molto amato dal cantante Al Bano Carrisi. Un delizioso secondo oppure antipasto a base di ricciole. Si tratta di pesci molto salutari che si possono preparare in maniera semplicissima utilizzando pochi ingredienti. Per realizzare questo piatto ci vorranno circa 30 minuti e sarà necessario procurarsi alcuni specifici ingredienti: delle ricciole, dell’aglio, delle foglie d’alloro, dei capperi, dei pomodorini, dell’origano, dell’olio extravergine di oliva e del sale. La ricetta è tendenzialmente estiva ma potrà essere realizzata anche in altri periodi. Perfetta per salutare e augurare arrivederci all’estate. Oggi si vedrà quanto costa preparare questo piatto e come fare per avere in tavola un secondo o un un antipasto davvero ricco di gusto. Uno dei piatti preferiti dal famoso cantante Al Bano Carrisi.

Ecco svelato quanto costa preparare il pesce più facile da preparare

Per preparare questo piatto a base di ricciole sarà necessario, per prima cosa, stendere un pezzo di carta stagnola e sistemarci sopra la ricciola. Il pesce si potrà acquistare giá pulito e decapitato oppure da pulire. In questo secondo caso sarà necessario procedere con una attenta pulizia prima di cominciare la preparazione. Gli esperti, poi, consigliano si tagliare lateralmente il pesce per permettergli di cuocere al meglio.

All’interno del pesce, poi, sarà bene aggiungere aglio, capperi, pomodorini, origano, un pizzico di sale e pepe oltre al classico olio extravergine di oliva. Procedere, poi, cospargendo il pesce di sale e olio prima di chiudere il cartoccio. Preriscaldare il forno a 100 gradi e fare cuocere per una ventina di minuti. Una volta pronto sarà perfetto per essere servito in tavola e consumato in breve tempo. Potrà, inoltre, essere servito con insalata o valeriana. Ma quanto costerà preparare questo piatto? E quale è la ricciola migliore da scegliere?

Costi

La ricciola costerà circa 37 euro al kg e si troverà facilmente nei mesi estivi e autunnali. Si consiglia di acquistare ricciole di taglia media per una maggior consistenza della carne. Il prezzo di pomodorini, capperi, aglio e origano varierà da supermercato a supermercato ma non supererà i 10 euro. Ecco svelato quanto costa preparare il pesce più facile da cucinare.

Lettura consigliata

Amore e soldi oltre ad una fortuna sfacciata investiranno questi 2 segni zodiacali proprio ad ottobre