Le collezioni autunno-inverno del 2021 hanno offerto tantissimi spunti per la moda che verrà. Reinterpretare i look delle più belle sfilate per personalizzarli e farli propri è sempre molto soddisfacente. Il Knitwear, per esempio, ha trionfato sulle passerelle dei migliori stilisti. Questo termine indica la maglieria e tutti i tessuti in maglia, che si tratti di vestiti, di gonne, top o coord set.

Insomma la maglieria ha sempre il suo fascino, quindi ecco una selezione dei modi migliori per indossarla in maniera trendy e chic. Sicuramente questo tessuto ha spopolato in moltissime delle ultime sfilate ma ecco come indossarlo per rubare l’attenzione in tanti modi incredibili.

Come indossarlo in modo davvero particolare

Il maxi-dress bianco in maglia è perfetto con un paio di stivali neri in vernice e con una cintura che li richiami. I modelli di cinture di quest’ultimo periodo sono tantissimi perché sono loro le vere protagoniste delle passerelle nella stagione 2021. Bisognerà solo scegliere il modello che più valorizza il proprio fisico e le caratteristiche del proprio corpo.

Sempre in versione maxi-dress, la maglieria bianca è graziosissima nella sua versione con scollo rettangolare. Una parte abbondante di tessuto ricade su decolleté e spalle, rendendole sinuose e seducenti.

Ma alcuni stilisti propongono il Knitwear come vestito mini con maniche lunghe e sfiziosissimi giochi di colore. Le righe bianche blu della gonna trovano richiamo in righe blu e rosse della parte superiore dell’abito. A chiudere il tutto bellissimi bottoni gioiello sulle spalle, che sono un dettaglio sempre sobrio ed elegante.

Ma non finisce qui, perché la maglieria è la particolare lavorazione scelta da molti Brand anche per gli accessori, quali scarpe e borse. Piccole pochette o sandali con il tacco largo sono spesso ricoperti da tessuto in maglia per richiamare l’autunno. Qui l’abbinamento con un jeans e un golfino lasciato semi-abbottonato è d’obbligo.

Ma l’autunno è fatto di contrasti, come quello tra un caldissimo pullover a collo alto e una gonna a ruota in pelle al polpaccio. Per sottolineare ancor più la differenza di tessuti è possibile indossare stivali in vernice con il tacco che raggiungano l’altezza della gonna. Lo stile è prettamente “street”, ma perfetto anche per contesti più formali come quello lavorativo. A completare il look può essere una borsa a mano dai colori accessi e spiccati.

