Ecco in quali giorni possiamo visitare i musei italiani senza spendere nemmeno un euro

Una caratteristica che rende il nostro Paese unico al Mondo è la quantità di cultura che è disseminata in tutto il suo territorio. Tra musei, mostre e dimore storiche, l’Italia è uno dei luoghi al Mondo che accoglie più cultura e arte.

Molto spesso noi italiani, però, tendiamo a ignorare le bellezze storiche e artistiche che possediamo. Proprio per questo, molti musei italiani hanno ideato delle giornate in cui è possibile visitare gratuitamente le collezioni. Ecco, quindi, in quali giorni possiamo visitare i musei italiani senza spendere nemmeno un euro. Scopriamolo insieme.

Un’iniziativa per grandi e piccini

Se fino al 2020 il Ministero della Cultura aveva previsto che in determinate date i musei nazionali fossero gratuiti, l’iniziativa è stata sospesa momentaneamente. Però, numerosi musei prevedono delle date in cui sia possibile ugualmente visitare senza spendere un euro.

Questa iniziativa cerca di pubblicizzare il museo e di invogliare le persone a visitare e a ritornarci. Si tratta di un’iniziativa molto conveniente per il museo, che può così promuoversi e attirare persone che probabilmente effettueranno acquisti nei negozi interni al museo.

Nella città di Roma è possibile visitare gratuitamente il Colosseo ogni prima domenica del mese e i Musei Vaticani ogni ultima domenica di ogni mese, a meno che non si tratti di un giorno festivo.

A Napoli, invece, il Madre è gratis ogni lunedì, così come la Reggia di Caserta. Invece, il Museo Archeologico è gratis la prima domenica del mese.

A Torino, poi, il museo della frutta è gratis al mercoledì e la Gam ogni primo martedì del mese, mentre Palazzo Madama ogni primo mercoledì del mese.

Queste iniziative ci permettono di risparmiare parecchio denaro, soprattutto se viaggiamo con la famiglia.

A parte questi giorni speciali in cui i musei sono gratis, ricordiamo che alcuni musei italiani di pregio sono sempre gratis, ogni giorno dell’anno. Per esempio, è possibile visitare senza spendere un euro le Gallerie d’Italia di Milano, l’Hangar Bicocca e la Casa Museo Boschi di Stefano. A Roma, invece, sempre gratis sono il Museo Andersen e il Museo Storico della Liberazione.

Infatti, non possiamo scordarci come la maggior parte del patrimonio culturale e artistico della nostra penisola è del tutto gratis e accessibile. Di esso fanno parte le innumerevoli chiese, i portici, le piazze e le strade in cui viviamo nascondono storie antichissime.