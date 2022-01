Sappiamo quanto sia importante comprare la frutta e la verdura di stagione. Non solo perché diversificare i cibi in tavola ci permette di assumere vitamine, fibre e minerali utili per il benessere del nostro organismo. Ma anche perché la frutta e la verdura di stagione hanno un costo di produzione inferiore, di conseguenza i prezzi di vendita saranno più contenuti. Inoltre, acquistare dei prodotti dall’agricoltore a pochi chilometri da casa, permette di ridurre i trasporti e l’inquinamento.

Ad esempio, potremmo fare scorta di questo frutto di stagione che potrebbe essere utile in caso di diabete, colesterolo e stitichezza. Ma anche questo semplice ortaggio aiuterebbe a rafforzare l’organismo.

Un ortaggio dal profumo inconfondibile

Sappiamo quanto sia fondamentale portare in tavola degli alimenti sani, salutari e che siano in grado di prevenire alcune pericolose malattie.

Si tratta di frutta e verdura ricche di proprietà nutrizionali. Proprio come l’ortaggio che analizzeremo nelle prossime righe.

Una pianta erbacea perenne, originaria delle zone del Mediterraneo e oggi diffusa e coltivata in tutta Italia.

Parliamo del finocchio, un ortaggio dalla consistenza croccante e dal sapore dolce che ricorda quello dell’anice. È formato da foglie esterne molto carnose che diventano tenere nella parte interna.

La pianta del finocchio per crescere sana e rigogliosa non necessita di molte cure. Se coltivata nel modo giusto, regala delle grandi soddisfazioni. Ad esempio, ha bisogno di un terreno molto soffice, che non trattenga i ristagni di acqua e di una buona concimazione.

Questo ortaggio può essere gustato sia crudo che cotto. Ottimo per insaporire le insalate o da mangiare come spuntino per placare la fame.

Ha poche calorie questo profumato ortaggio di stagione che aiuterebbe a rafforzare le ossa e prevenire la stanchezza

Con il suo ridotto apporto calorico (circa 31 calorie ogni 100 grammi), il finocchio è perfetto da mangiare anche quando si segue una dieta ipocalorica. Sappiamo anche che questo ortaggio ha numerose proprietà benefiche.

Come non citare le sue doti depurative e digestive. Ma non sottovalutiamo anche l’importanza della vitamina C, che aiuterebbe ad alzare le difese immunitarie e la vitamina B, che contribuirebbe al buon funzionamento del metabolismo. Ha poche calorie questo profumato ortaggio di stagione, quindi, ma tante ottime qualità.

Ancora, ad esempio, la presenza di calcio aiuterebbe a mantenere le ossa forti e in salute. Anche il fosforo e il magnesio svolgerebbero questa funzione molto importante.

