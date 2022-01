Risparmiare soldi è sempre fondamentale per evitare di arrivare a fine mese in ristrettezze. Purtroppo, però, non è semplice, perché le spese da sostenere sono sempre tante. Per questo, è importante mettere tanta pazienza e dedizione e organizzarsi bene.

Oggi diamo un consiglio che può aiutare i meno esperti e che potrebbe farci capire come fare un utilizzo più responsabile delle nostre finanze. Conosceremo, infatti, il metodo semplice ma davvero efficace che non tutti usano per spendere meno e risparmiare soldi ogni mese.

Potrebbe portare a grandi risultati

Per poter utilizzare questo metodo non abbiamo bisogno di avere alcuna capacità particolare. Ad esempio, non è necessario saper utilizzare Excel o svolgere grandi calcoli. Si tratta di un metodo semplice e che richiede semplicemente di fare qualche stima ogni tanto.

Consigliamo a tutti di stimare, su base mensile, le spese che si pensa di sostenere. Attenzione, questa attività è diversa da fare un budget. Infatti, un budget impone di scegliere un tetto massimo di spesa, generalmente costituito da tutte le entrate del mese, così da evitare di superarlo. Stimare le spese in anticipo, invece, è un’operazione diversa, che ora spiegheremo nel dettaglio.

Il metodo semplice ma davvero efficace che non tutti usano per spendere meno e risparmiare soldi ogni mese

Consigliamo di fare una stima mensile che guardi almeno ai due mesi successivi. In questo modo, riusciremo a capire quali sono i mesi in cui dobbiamo spendere di più e quali invece sono più leggeri sul portafoglio.

Ad esempio, se proviamo a stimare le spese di dicembre, vediamo che le cene, i regali, e tutto il periodo delle feste ci crea delle grandi spese extra. A gennaio invece, dopo i bagordi natalizi, probabilmente ci aspettiamo di spendere di meno.

Facciamo questo esercizio ogni mese, stimando i due mesi successivi. Teniamo conto di tutte le spese che sosteniamo una sola volta, come ad esempio il rinnovo del bollo auto o la revisione dell’auto. Consideriamo le bollette, che spesso sono bimestrali o trimestrali, e quindi ci sono alcuni mesi in cui dobbiamo pagarle ed altri no.

Se facciamo queste stime in anticipo, riusciremo a ridurre le brutte sorprese a fine mese e non rischieremo di accorgerci di aver speso troppo solo l’ultimo giorno del mese. Si tratta, insomma, di una buona idea per spendere con maggiore consapevolezza e anche con meno preoccupazioni. Questo metodo ci permette, inoltre, di risparmiare soldi in anticipo quando sta per arrivare una grande spesa.

Approfondimento

Perché abusando del risparmio in modo poco responsabile commettiamo questo grande errore