Ci sono alcuni ingredienti che non possono mancare in nessuna casa. Tra questi troviamo, ad esempio, lo zucchero e il sale. Questi sono due ingredienti fondamentali in quasi qualunque cosa che prepariamo, quindi tutti noi ne abbiamo sempre un po’ da parte.

Tuttavia, quello che pochi sanno è che sale e zucchero potrebbero anche avere altri utilizzi al di fuori delle ricette. Il sale, in particolare, è molto versatile e può essere usato in varie maniere davvero fenomenali. Come vedremo, infatti, tutti usano il sale in cucina ma pochi conoscono i suoi favolosi utilizzi in casa.

Un ingrediente dai mille usi

Il sale, innanzitutto, ha utilizzi in cucina che vanno oltre l’insaporimento dei piatti. In particolare, potrebbe essere utile per conservare alcuni alimenti. Si sa che sin dall’antichità si utilizzava per la conservazione. Noi, in particolare, consigliamo di utilizzarlo per rallentare l’invecchiamento delle mele.

Questi frutti, infatti, tendono in breve tempo a diventare scure e successivamente a marcire. Per rallentare questo processo, possiamo preparare una soluzione di acqua fredda salata. Possiamo metterci dentro le mele per circa dieci minuti e successivamente risciacquarle bene. Questo procedimento lo si può fare anche con fette già tagliate, che in genere diventano marroni in brevissimo tempo. Allungheremo così la vita della nostra frutta.

Rimanendo in cucina, il sale sarebbe utile anche per aiutare a raffreddare le bevande. Infatti, se viene messo all’interno di un secchiello con del ghiaccio, renderà più veloce il raffreddamento.

Se, ad esempio, abbiamo un secchiello per il vino bianco, mettiamoci dentro il ghiaccio e poi aggiungiamo un bel pizzico di sale. Mettiamo la bottiglia dentro e questa si raffredderà più in fretta. Il ghiaccio, però, si scioglierà prima.

Il sale potrebbe poi essere utile per smacchiare le tazze. Spesso quando consumiamo bevande come il tè o il caffè rischiamo di lasciare delle macchie ostinate. Per rimuoverle in maniera naturale e senza l’utilizzo di prodotti chimici, prendiamo un po’ di sale, mettiamolo su un panno umido e strofiniamo vigorosamente sui bordi macchiati della tazza. Vedremo che le macchie scompariranno molto in fretta.

Infine, ci potrebbe aiutare molto a rimuovere gli odori di cipolla ed aglio, anche dalle nostre mani. Basta mischiarlo con un po’ di succo di limone e lavarsi le mani in questa soluzione.

Ci sono poi tanti altri utilizzi del sale, tra cui segnaliamo la capacità di sturare lo scarico del lavandino. Se poi nemmeno il sale basta, questo articolo indica cosa fare.