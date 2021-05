La frutta è quell’alimento ricco di vitamine e nutrienti necessari per il nostro benessere psicofisico. Dolce e succulenta, ne esistono tantissimi tipi, ciascuna con il suo particolare sapore che la rende unica. Bontà e dolcezza si accompagnano alla bellezza e ai colori sgargianti di alcuni frutti e dei loro alberi che mettono allegria già dal primo sguardo.

Dai classici alberi di mele alle incredibili foglie pungenti del fico d’india, quest’ultimo si distingue dagli altri per l’aspetto e il gusto. Infatti, ha la forma di una pala appiattita e spinosa questa pianta dai frutti deliziosi e l’insospettabile effetto lassativo.

Il fico d’india è un frutto originario del Centroamerica ma diffuso in Italia nelle regioni meridionali di Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Conosciuto per la sua particolare consistenza e la sua colorazione tendente all’arancione, ha incredibili proprietà benefiche per la salute del nostro organismo. Vediamone una in particolare.

Dall’alto contenuto di calcio ottimo per il benessere delle ossa e l’elevata concentrazione di potassio e vitamina C, il fico d’india è anche depurativo. In un precedente articolo (link qui) abbiamo parlato di quanto sia importante per regolarizzare la motilità intestinale, ma non abbiamo evidenziato le proprietà prettamente lassative. Ricco sia di acqua che di fibre, questo frutto è utile per combattere la stipsi e favorire la diuresi.

Per consumarlo, basta pulirlo accuratamente togliendo le spine e tagliarlo a pezzettini da mangiare con una forchetta.

Qualche consiglio per chi non ama i semi

Non tutti però riescono a masticarlo a causa della presenza di semini all’interno e in tal caso si potrebbe pensare di realizzare una marmellata. C’è anche chi ha ideato qualche ricetta particolare e fuori dall’ordinario, utilizzandolo ad esempio come condimento per un primo piatto.

Anche un frullato può essere una buona idea per non ingerire i fastidiosi semi e fare il pieno di benessere al mattino. Qualunque sia il modo, soprattutto chi soffre di intestino pigro dovrebbe provare almeno una volta questo fantastico frutto dalla dolcezza e le caratteristiche uniche.