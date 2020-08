Le innumerevoli proprietà dei fichi d’india che pochi conoscono. Il fico d’india è un cactus proveniente dal Messico. Il suo frutto è sottovalutato e in pochi sanno che è ricco di vitamine e minerali e grazie alle sostanze antiossidanti che contiene aiuta il nostro organismo a proteggersi dall’azione dei radicali liberi e a combattere la degenerazione delle cellule. In Italia è molto diffuso al Sud, in particolare in Puglia e in Sicilia. È una pianta che ha bisogno di poca acqua, non necessita di nessuna manipolazione da parte dell’uomo, non ha bisogno di sostanze chimiche.

Aumentano il senso di sazietà

Poiché sono ricchi di fibre, i fichi riescono a donare un senso di sazietà e le fibre che vengono assunte diminuiscono l’assorbimento degli zuccheri dopo aver mangiato.

Controllano l’indice glicemico

Secondo alcuni studi, il consumo di questo frutto abbasserebbe i livelli di glicemia nel sangue, perché riduce l’assorbimento degli zuccheri e dei grassi dopo i pasti.

Sono potenti antiossidanti

La polpa di questo frutto, grazie al suo contenuto di polifenoli, è un potente antiossidante.

Regolarizzano l’intestino

Grazie all’elevato contenuto di fibre questo frutto regolarizza la funzionalità intestinale. Infatti, il consumo di fichi d’india favorisce la rigenerazione della flora batterica e la riduzione del rischio di emorroidi. Aiuta quindi tutto il corpo ad espellere le tossine e le scorie.

Benefici per il fegato

Con la presenza degli antiossidanti i fichi d’india proteggono il fegato dei danni causati dalle sostanze tossiche. Si consiglia di bere il succo del frutto oppure di mangiare le marmellate e le gelatine.

Gastrite

Proteggono la mucosa gastrica e ne favoriscono la sua rigenerazione grazie alla presenza della betanina, una mucillagine. Il consumo di fichi riduce il rischio di ulcere.

Cura la tosse

Poiché contengono flavonoidi, dai fichi si ricava uno sciroppo utilizzato come rimedio contro la tosse.

Antispasmodico

I fiori di questa pianta hanno proprietà antispasmodiche. Vi si può ricavare una tisana capace di contribuire a calmare i crampi addominali.

Un altra proprietà dei fichi d’india è quella che la sua polpa è in grado di apportare benefici sulle scottature.

