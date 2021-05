Che sia per un pranzo preparato all’ultimo o per un gustoso secondo questa ricetta sarà perfetta da provare.

I piselli sono un ortaggio fresco, ricco di zuccheri, proteine di ottima qualità. Perfetti per essere coltivati in un orto casalingo dal momento che richiedono poche attenzioni e impegno.

Si tratta di una verdura ottima per essere abbinata alle uova per un pranzo completo.

Non sarà necessario utilizzare troppi utensili né ingredienti, infatti sarà sufficiente una padella antiaderente e pochissimi ingredienti. Come cucinare i piselli per ottenere con pochissimi ingredienti un piatto unico pieno di gusto che soddisferà qualsiasi palato.

Ingredienti per 4 persone

a) 500 g di piselli freschi;

b) 5 uova;

c) 2 cipollotti;

d) 300 ml di brodo vegetale;

e) scaglie di Parmigiano Reggiano, quanto basta;

f) olio evo, quanto basta;

g) timo, quanto basta;

h) sale, quanto basta;

i) pepe, quanto basta.

Preparazione

Per prima cosa si consiglia di lavare accuratamente i cipollotti e i piselli sotto l’acqua corrente. In seguito affettare i cipollotti e metterli a scaldare in una padella antiaderente con dell’olio evo aggiungendo un pizzico di sale. Lasciare cuocere a fuoco basso per circa cinque minuti.

Una volta scaldati si consiglia di versare i piselli nella padella, aggiungere un po’ di sale e lasciare cuocere per ulteriori cinque minuti.

Prendere 250 ml di brodo e aggiungerlo nella padella proseguendo, poi, la cottura per un quarto d’ora fino a quando i piselli non saranno cotti. Durante la cottura si consiglia di aggiungere del brodo nel caso in cui ne fosse rimasto.

Prendere le uova e aprirle al centro della padella. Coprire il tutto con un coperchio e cuocere fino a quando gli albumi non si saranno rassodati. Attenzione, però, perché il tuorlo dovrà rimanere morbido.

Una volta terminata la cottura aggiungere sale e pepe a piacere. Prima di servire in tavola insaporire la ricetta con le scaglie di Parmigiano e il timo. Ecco svelato come cucinare i piselli per ottenere con pochissimi ingredienti un piatto unico pieno di gusto che soddisferà qualsiasi palato.

