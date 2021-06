Dopo che a gennaio 2021 abbiamo assistito a una variazione minimo-massimo di oltre il 50%, i mesi successivi sono stati tutti ti inside rispetto a questo movimento abbastanza anomalo. Quindi, a breve sul titolo Beghelli potrebbe esplodere una volatilità senza precedenti.

Questa conclusione diventa ancora più rafforzata da quanto successo sul time frame settimanale. Da marzo in poi, infatti, le quotazioni si sono mosse all’interno del trading range delimitato dai livelli 0,353 euro – 0,405 euro. Una chiusura settimanale esterna a uno di questi due livelli potrebbe dare una forte direzionalità alle quotazioni.

Al rialzo gli obiettivi sono quelli indicati dalla linea continua e hanno un potenziale di oltre il +200%. Al ribasso, invece, gli obiettivi sono quelli indicati dalla linea tratteggiata. Anche in questo caso un eventuale ribasso potrebbe portare a forti perdite.

Quale tra i due scenari è quello più probabile?

Se si guarda al lungo periodo, le quotazioni hanno raggiunto il III obiettivo di prezzo, livello sul quale la probabilità di assistere quanto meno a un ritracciamento è molto probabile. Al momento, quindi, si consiglia molta prudenza a chi voglia aprire posizioni rialziste su questi livelli.

D’altra parte anche gli analisti che hanno un consenso medio comprare, danno un prezzo obiettivo medio che esprime una sopravvalutazione di oltre il 2%.

A breve sul titolo Beghelli potrebbe esplodere una volatilità senza precedenti: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Beghelli (MIL:BE) ha chiuso la seduta del 16 giugno in rialzo dello 0,53% a quota 0,379 euro.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile

