La stampa animalier ci dona subito un fascino felino che non passa inosservato. Scegliamolo per la serata tra amici ma anche per la giornata business un pò speciale. Ecco come abbinarlo con l’aiuto degli Esperti di Moda di ProiezionidiBorsa.

Il sapiente gioco dei drappeggi

Se si acquista un capo maculato per la prima volta, il pezzo passe-partout è la blusa in crepe di viscosa con grandi maniche a sbuffo che terminano al gomito, scollatura a “v” e grande fiocco per sottolineare il giro vita.

Da portare praticamente con tutto: pantaloni palazzo di velluto, gonna a tubo al ginocchio di vari colori (nera, bianca, pink evidenziatore) e anche una gonna lunga fino a terra in jersey di seta o cadi. In alternativa, la busa in seta stampata leopardo con piccolo drappeggio laterale.

Vestiti, usciamo in tailleur ocelot

La stampa ocelot diventa sublime se trasportata su un tessuto laminato e cangiante. Perfetto per realizzare un tailleur pantalone doppiopetto. Si porta in giro per salotti con accessori in coccodrillo nero: la borsa classica a trapezio e i polacchini di foggia maschile a tacco comodo.

Moda 2021 in libertà con un outfit leopardo

Lo charme della tigre si evoca con un abito da sera a tunica, interamente ricamata in paillettes a tema panthère. La scollatura è completamente profilata da perle. Si porta con lunghi guanti neri, sandali oro o color carne e una pochette rigida vintage in lucite o bachelite a macchie feline.

Bella anche la borsa a bauletto in cavallino stampato leopardo e chiusura dorata. Al collo una lunga catena in oro giallo. Con pendente a forma di croce bizantina e al centro una decorazione animalier realizzata a smalto.

Se la preda ideale è zebrata

Moda 2021 in libertà con un outfit leopardo. Per ogni predatrice occorre una preda. Quella perfetta per la cacciatrice notturna è lo champagne francese in edizione limitata, che si vende con un “vestito” in metallo rosa e nero a stampa zebra. La bottiglia si apre e chiude con un particolare fermaglio, dunque si può comodamente riutilizzare.