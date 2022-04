Ha il nome di una verdura questo taglio medio corto che volumizza e sta spopolando tra le over 50

Arrivati ufficialmente i primi caldi di stagione, chi ama follemente i capelli lunghi starà già quasi sicuramente meditando di darci un taglio.

Del resto, una chioma lunga e folta fa molto comodo contro il freddo invernale, ma diventa decisamente difficile da gestire con la nuova stagione.

Certo, la soluzione più ovvia è quella di legare i capelli in una bella coda alta o in uno chignon per sentirsi subito più fresche.

Allo stesso tempo, però, sappiamo bene che costringere continuamente i capelli, torturandoli con elastici e forcine di ogni sorta non è affatto salutare.

Il cuoio capelluto ne risente, la chioma diventa più fragile e soprattutto è un vero delirio per i capelli fini, che tendono irrimediabilmente a spezzarsi.

Oltre alle maschere apposite, il primo e più ovvio stratagemma per rinforzare la chioma è proprio quello di tagliarla.

Quale migliore occasione dell’inizio della primavera per dare via al cambio look e rinnovare il proprio aspetto aspirando a guadagnare qualche anno in meno?

In particolare, ci sarebbero almeno due novità nello scenario dei possibili tagli e acconciature di ispirazione per le over 50.

Abbiamo già parlato delle caratteristiche del flicky bob, ma per un’alternativa altrettanto stilosa e soprattutto pratica potremmo puntate sul broccoli cut.

Ebbene sì, ha il nome di una verdura questo taglio medio corto che nelle ultime settimane sta raccogliendo un vero e proprio boom di consensi.

Si tratta di uno styling che affonda le radici nella cultura pop di fine anni Novanta, più lungo sulla parte superiore e corto ai lati.

I giovani influencer non perdono occasione per sfoggiarlo e promuoverlo sui social, ma si tratta di un taglio perfetto anche per la mezza età.

Essendo piuttosto corto è chiaramente facile da gestire anche a casa, ma soprattutto risponde a un’esigenza sempre più impellente passati i 50 anni.

Di fatto questa è una fase in cui la chioma tende ad appiattirsi a livello di volume e a spegnersi nel colore.

Per rimediare a entrambi questi inconvenienti, potremmo puntare proprio sul broccoli cut.

Il ciuffo diventa il cuore pulsante del taglio, con cui giocare per dare quel volume effetto disordinato che rende la chioma piena e seducente.

Trattandosi, poi, di un taglio versatile può sposare varie sfumature, a piacere tra quelle che più sono indicate a esaltare il nostro colore naturale.